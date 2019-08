Mešanovič sestřelil Spartu: Nádherný pocit! V Edenu budou mít radost | iSport.cz

„Krásné pocity. Už jsem nějaké hattricky v dospělých dával, ale ne v první lize a ještě proti Spartě, takže je to nádherný pocit, jsem za to strašně rád. V Edenu budou mít z dnešního zápasu určitě radost,“ řekl novinářům Mešanovič.

Středočeši v utkání třikrát vedli, ale Sparta třikrát srovnala. „Svědčí to o tom, že tady ten tým má charakter a že jsme to silou vůle dokázali urvat do vítězného konce, takže jsme za to strašně rádi,“ uvedl devětadvacetiletý Bosňan.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 4:3. Bláznivé drama rozsekl v nastavení Budínský

V 17. minutě otevřel skóre z penalty a v 38. minutě se prosadil ve vápně po Matějovského přihrávce. V 75. minutě posunul domácí do vedení 3:2 přesnou střelou k tyči a v nastavení nahrál před branku Lukáši Budínskému, který přisoudil tři body mužstvu trenéra Jozefa Webera.

Mešanovičova první přihrávka na Budínského neprošla, ale balon se k němu znovu odrazil. „Přemýšlel jsem, jestli si ten balon vzít pro sebe nebo se ho snažit napálit před bránu. Zkusil jsem to a povedlo se to, Budínský tam byl sám a zvládl to,“ konstatoval Mešanovič.

Mladá Boleslav nastoupila bez kanonýra Nikolaje Komličenka, kterého kvůli zranění šetří na čtvrteční odvetu třetího předkola Evropské ligy proti FCSB. „Takový hráč bude vždycky chybět. To, co dokázal tady, je něco neskutečného. Doufám, že bude ve čtvrtek připravený,“ prohlásil Mešanovič, který se díky čtyřem brankám dělí o čelo tabulky střelců s jabloneckým Janem Sýkorou a sparťanem Guélorem Kangou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17. Mešanović, 38. Mešanović, 76. Mešanović, 90+4. Budínský Hosté: 29. Hancko, 74. Tetteh, 87. Kozák Sestavy Domácí: Šeda – Křapka, Takács, Pudil, Túlio – Fulnek (83. Ladra), Matějovský (C) (90+2. Budínský), Hubínek, Bucha – Wágner (63. Jakub Klíma), Mešanović. Hosté: Nita – Sáček, Štetina, Costa (C), Hancko – Moberg Karlsson (46. M. Hašek), Trávník, L. Krejčí, Kanga (61. Tetteh), Plavšić – Kozák. Náhradníci Domácí: Stejskal, Ladra, Provazník, Auer, Budínský, Paixao da Silva, Klíma Hosté: Heča, Tetteh, Hašek, Kaya, Radaković, Hanousek, Mandjeck Karty Domácí: Mešanović Hosté: M. Hašek Rozhodčí Pavel Franěk – Ivo Nádvorník, Pavel Vlasjuk Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 5000 diváků

Mladá Boleslav - Sparta: Štetina se ve vápně dotkl míče rukou, penalta pro domácí!