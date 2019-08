Zlínský tahoun Poznar: Vulgární diváci v Opavě? Ten kraj je takový | iSport.cz

Hlavně nepřechválit. Takhle přistoupil kouč Josef Csaplár k hodnocení výkonu Tomáše Poznara, klíčové postavy dnešního Fastavu. „Malinko se posouvá. Už nám nehází auty, necentruje od rohového praporku. Jo, dal dva góly, dobrý. Ale nemůžu nevidět spoustu hluchých míst,“ shrnul trenér sobotní útočníkovo představení.

Dominantní výkon, co říkáte?

„Doufali jsme, že by Opava nemusela mít den. Viděli jsme, že s Baníkem hrála první poločas velice dobře. Chtěli jsme, aby jí to teď nevyšlo a my byli lepší. To se povedlo. Důležitý byl určitě gól do šatny. Celý výsledek je pro nás strašně pozitivní a vážíme si ho.“

Solidní parametry měla i hra.

„To taky. Trenér říkal, že ve finální fázi jsme měli být trošku lepší. Bylo by rozhodnuto daleko dřív. Ale 3:0 venku je nádherný výsledek. Už jsou tam trošku prvky, které chceme. Opava nám to v některých fázích usnadnila. Naši obránci vzadu vyhrávali souboje, měli jsme odražené míče. To taky dělalo hodně. Nechci to zakřiknout, musíme pokorně pokračovat dál.“

Zlín - Teplice: Poznarův gól odmítl VAR! Zlínský bijec udeřil z ofsajdu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Jaký máte názor na emoce soupeře v čele s Pavlem Zavadilem?

„To úplně do fotbalu nepatří. Je to trošku smutné. Emoce vyletěly až moc. Pavel Zavadil je zkušený hráč. Až takhle se nechat vytočit... Vážím si ho jako fotbalisty, ale červená karta byla z mého pohledu oprávněná. Tady je bouřlivé prostředí. Diváci jsou někdy vulgární. Ten kraj je takový, hrál jsem v něm a vím, jak to chodí.“

Druhý gól jste trefil po brejku hezky na zadní tyč. To nebylo snadné, že?

„Oni už hráli vabank, byla tam okénka. Ta střela byla chtěná, jsem za to rád. Docela pěkný gól.“

Skóroval i záložník Jakub Janetzký, který se vrátil domů a hrál s velkou chutí.

„Jsem za něj rád. Odvedl dobrý výkon. Není to jednoduché, když člověk přijede před domácí publikum. Sám jsem to poznal. On tady vyrůstal, ale zvládl to úplně v pohodě. Byl klidný a hodně nám pomohl. Jeho pracovitost, kterou ukazuje v tréninku, se vyplácí. A hlavně už začal v kabině trošku mluvit, oťukal se. První měsíc jsem nevěděl, že tam je.“

Jak se vám líbila Podiova rána levačkou? Argentinec moc góly nedává.

„Udělal to výborně. Obral o balon Zavadila, navedl to a ta střela byla nádherná.“