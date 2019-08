Neodhadl jsem to dobře, řekl Budinský o druhém gólu na Spartě | iSport.cz

Můžete objasnit, co se stalo při gólových situacích?

„Těžko říct, přesně nevím, po čem góly padly. V prvním poločase jsme ale měli problém s odraženými míči, které se nám nedařilo sbírat. Částečně jsme to eliminovali až po přestávce, kdy to bylo z naší strany lepší.“

S čím jste do druhé půle šli?

„Po prvním poločase jsme prohrávali o dvě branky, takže jsme už neměli prakticky co ztratit. Chtěli jsme vstřelit rychlý gól, abychom se mohli pokusit zápas ještě otočit. To se nám ale nepodařilo.“

Předcházelo druhému gólu Sparty vaše zaváhání?

„Čekal jsem, jak dopadne souboj Václava Procházky s Liborem Kozákem, jestli ho vyhraje, nebo ne. Bohužel ho prohrál a míč propadl. Já se snažil jít rychle z branky, ale dostal jsem se tam později než Martin Hašek. Neodhadl jsem to dobře.“

V závěru jste Baník podržel několika zákroky proti sparťanským brejkům...

„To ano, ale na druhou stranu je to prohra jako každá jiná. Chtěli jsme vstřelit gól, proto jsme svou hru otevřeli a z toho pak vznikala přečíslení Sparty. Sice jsme je nějakým způsobem ustáli, ale body stejně nemáme.“

Na Spartu jste jeli s dvěma výhrami v zádech. Je prohra velké zklamání?

„Ano, je. Chtěli jsme na Spartě uhrát alespoň bod. V první půli jsme měli nějaké šance, škoda, že nám to tam nepadlo.“