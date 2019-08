Válka v Karviné! Adámková vyloučila dva hráče, mohla trestat i domácí | iSport.cz

Nekompromisní souboje, boj o každý balon, nervózní nakopávaná. Žádný velký fotbal, rozhodla jediná přesná střela Jakuba Peška. Liberečtí v Karviné končili v devíti hráčích, emoce plály. Když se vyloučený stoper Kamso Mara v 94. minutě došoural k lavičce, vztekle nakopnul platovou láhev, ta trefila do nohy jednoho z mladých podavačů míčů. Mara pak ještě vztekle praštil pěstí do tunelu.

„Nepochopím, že jsme dohrávali v devíti,“ divil se i liberecký brankář Filip Nguyen, který chytil dvě jasné tutovky. „Na mě tam byl faul, šlapák na hlavu a paní rozhodčí mi řekne, že červenou by dala, jenom kdyby mě trefil do hlavy,“ popisuje ostrý zákrok Marka Janečky z 59. minuty. Karvinský hráč do gólmana vlétnul ostře a nohama napřed ve chvíli, kdy už nemohl reálně zahrát míč. Dostal jen žlutou kartu. Stopera Kamso Maru sudí vyloučila, když stáhnul unikajícího Ba Louu, který by šel sám na bránu.

Karviná - Liberec: Mara těsně před vápnem poslal k zemi Adriela Ba Louu, jasná červená!

„Jestli to byl faul, tak maximálně na žlutou, protože já už jsem měl balon v ruce,“ nechápal brankář Nguyen. „Už to nebyla vyložená šance. Komentovat to nechci, nejsem rozhodčí, ale říkám, je to takový paradox. My dohráli v devíti a oni v plném počtu.“

Kromě Mary nedohrál ani Oscar. Dostal dvě žluté, po první se hodně vztekal. Byl přesvědčený, že Ndefemu v 19. minutě vypíchnul míč čistě. A karvinský obránce mu poté naopak prošlápnul nohu. „Cítil křivdu,“ připustil liberecký trenér Pavel Hoftych. „Snažili jsme se mu vysvětlit, že musí udržet nervy na uzdě, ale hodně věcí šlo proti němu. I druhá žlutá po zákroku na Ondru Lingra. Pozdravuju ho, je to fajn kluk, ale Ondra měl hlavu snad dvacet centimetrů nad zemí.“

Výhrady měl Hoftych k vyloučení Mary. „Hasil, co už se uhasit nedalo, ale rýpnu si, první poločas byl náš Pešek taky sestřelený stejně, to měla být taky jasná červená. Když už, tak měřme stejně, bylo to ze stejného úhlu. Za jedno nebyla ani žlutá a za druhé červená. Možná mám někdy zánět spojivek, ale tohle bylo stoprocentní.“

Liberecký trenér mluvil o situaci ze 42. minuty, kdy Milan Rundič (který už měl jednu žlutou kartu) skolil unikajícího Jakuba Peška. Nebýt toho, Pešek by šel sám na bránu. Adámková nechala zákrok bez karty.

„Bylo jasné, že to tady bude bolet, ale nakonec jsme dohrávali v devíti, to se mi ještě nestalo,“ kroutil hlavou Nguyen. „Kluci to odbránili, odskákali centry, podali jsme skvělý týmový výkon a stálo při nás i trochu štěstí. Zaslouženě máme tři body.“