Hoftych o sudí v Karviné, tlaku i Oscarovi: Byl jsem pod čárou ponoru | iSport.cz

Znáte Ludvíka Karla. Ten se s trenéry nemaže. Zapsat čtyři utkání bez bodu, to je pro náročného libereckého bosse minimálně důvod rozjímat o výměně trenéra. „Já této situaci říkám, že jsem byl pod čárou ponoru,“ konstatuje s nadhledem Pavel Hoftych. Proto bral duel v Karviné jako stěžejní. „Možná pro celou sezonu,“ ulevilo se mu po vydřeném triumfu 1:0, který přinesl klubu těžké personální ztráty pro nadcházející víkend.

Pořád cítíte křivdu kvůli dvěma červeným kartám pro Maru a Oscara?

„Dívali jsme se na video. U první žluté pro Oscara je vůbec otázka, jestli to byl faul. Oba hráči tam šli stejně. Rozhodčí si mohla vybrat, komu to odpíská. Rozhodně to nebylo na žlutou. Nebo ji mohla dát klidně na druhou stranu. Oscar se pak ocitl v některých ošemetných situacích, chtěli jsme ho střídat. Ale nestihli jsme to. Neuměl jsem si představit, kdo by ho nahradil.“

A prohřešek Kamsa Mary, jenž dostal rovnou červenou?

„Zatažení za dres tam bylo. Jenže Kamil byl jištěný Tarasem (Kačarabou) a gólmanem. Rozhodčí Adámková si opět mohla vybrat. Buď žlutá, nebo červená.“

Karviná - Liberec: Mara těsně před vápnem poslal k zemi Adriela Ba Louu, jasná červená!

U domácích tak striktní nebyla, co?

„Absolutně nesouhlasím s tím, že nebyl vyloučený Janečka za zajetí do brankáře. A pak Rundič za jasné podražení. Pokud jsme my dostali dvě červené, oni měli taky. Jestliže měla rozhodčí takový metr, měla jím měřit stejně. Mám hrubé výtky vůči kontextu posuzování zákroků.“

Udržel jste se na střídačce?

„Víceméně ano. Emoce samozřejmě byly, ale musím ocenit čtvrtého rozhodčího Marka. Ten si obě lavičky citlivě ohlídal. Dokázal to zklidnit.“

Jak moc vám budou dva elitní cizinci v neděli chybět?

„Je to velká ztráta. Kamil (Kamso Mara) vytvořil s Tarasem Kačarabou výbornou stoperskou dvojici. Oscar je zase důležitý zloděj míčů, dodává týmu energii. Je velká škoda i pro ně, že nemůžou proti Spartě hrát. Moc se na ten zápas těšili. Musíme si s tím poradit.“

Jak se s nimi pracuje?

„Oba jsou pohodoví. Je radost s nimi pracovat. Rádi trénují, makají, je jich plné hřiště. Jsou fajn i lidsky. Oscar má některé věci nadstandardní. Podobné jako jsem viděl v Karviné u Ba Loui. Pokud mají cizinci přínos pro kabinu i herně, je to obohacení.“

Liberijce Oscara jste ovšem v pátém kole na Slavii nepostavil. Kvůli jeho přestupu právě do Edenu?

„Rozhodl jsem se tak po konzultaci s realizačním týmem. Hráli jsme v sobotu a on ještě v pátek seděl se svými agenty a se slávistickým vedením. Přišlo mi stupidní stavět hráče, který další den podepisuje smlouvu Slavii. Pro nás to přišlo v blbou dobu.“

Co na to hráč?

„On ze začátku ani nevěděl, že to tak rychle spěje k finiši. Dal jsem mu tu informaci. Chtěl nastoupit, ale vysvětlil jsem mu to a on to pochopil. Fotbal miluje a má charakter. Určitě bude hrát naplno za Liberec, než si ho Slavia stáhne. Teď tam nemá místo. V Karviné byl Oscar výborný, než ho rozhodčí dostala do emocí. Pak v tom začal lítat. Ale pořád chtěl hrát. Vyhrát zápas za těchto podmínek považuju za majstrštyk. Dýchá se nám lépe.“

Před Karvinou jste měli jen tři body. Ulevilo se vám po druhé výhře v sezoně?

„Nešlo o mě. Neřešil jsem, co by následovalo, kdybychom nepřivezli ani bod. Nevztahoval jsem to směrem ke mně. Snažím se to vždy brát pozitivně a věřit, že to zvládneme. Vnímal jsem to jako klíčový zápas, možná pro celou sezonu. Teď máme Spartu, pak jedeme na Bohemku. Taky se mohlo stát, že bychom měli po osmi kolech tři body a zůstali vzadu úplně sami s bodovým odstupem. Tým má potenciál a po té výhře se nám líp chystá na Spartu. Ke kvalitě a ochotě pracovat přibyla lepší nálada.“

Proč jste pustili útočníka Jana Pázlera do Brna?

„Teď by byl u nás za Kuchtou a Musou útočníkem číslem tři. Což je škoda. Pazi pomůže Brnu i sobě. Klidně může za Zbrojovku nastřílet ještě na podzim deset gólů. Ve druhé lize se bude víc dostávat do zakončení, branku dát umí a je pracovitý. Když přišel v Karviné do hry Kuchta, choval se jako pravý útočník. Podržel balon, hodně nám pomohl. Předtím jsme si museli vpředu vypomáhat Potočným nebo Peškem. Teď máme jiné náboje.“