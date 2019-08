LIGA NARUBY: pokropený reportér na Letné a minecraft v Teplicích | iSport.cz

V žádné sestavě kola ho nenajdete, přesto byl Vladimir Grebennikov jednou z nejvýraznějších postav ligového víkendu. Reportér stanice O2 TV Sport byl během živého vstupu před zápasem Sparty s Baníkem pokropen vodou spolu s letenským trávníkem, ale nehnul ani brvou a na kameru dokončil to, co dokončit měl. Nový díl pořadu Liga naruby vám ale přináší i akci přímo z trávníku: nádhernou Podaného trefu, nebo Kratochvílovu přihrávku naslepo, která skutečně oči neměla. A věděli jste, že Zavadil sudího Rejžka před vzájemným konfliktem trefil míčem do pozadí? Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu Liga naruby!