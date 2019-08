Plzeňská skála se bortí, z Vrby je cítit frustrace. Slavia? Normální parní válec | iSport.cz

Automaticky tak přišla na přetřes pozice trenéra, kterej vypadá podrážděně. Mluví, tak jak mluví. Na spoustu otázek prej nezná odpověď. Frustrace je z Pavla Vrby cítit na míle daleko. Nicméně bych chtěl říct, že lepšího frajera nenajdou. Nemá smysl chodit okolo horké kaše a vysvětlovat důvody. Se zájmem jsem si pročítal jména možných nástupců, ani jeden mě nezaujal. I to mě utvrdilo v názoru, že pro Plzeň bude nejlepší, pokud Vrba dostane prostor na zlepšení.

Když jsem viděl loučení Patrika Hrošovského, dýchla na mě nostalgie starých časů. V Plzni byla parádní parta, kluci chodili na pivko, ani se tím moc netajili, duch kabiny utužovali nejen na hřišti, ale i v restauračních zařízeních různých cenových skupin. Teď se tam tvoří nová parta. Bude chvíli trvat, než se to vrátí do starých kolejí.

S Vrbou souhlasím v názoru, že takový je někdy fotbal. Antverpy měli porazit, dali pár břeven, pak dostali gól ze standardky... Nemůže se dařit donekonečna. Je bez diskuze, že Plzeň teď hraje blbě. Nedávají góly, doma ztrácejí. To nikdy nebylo. Ovšem může se to stát. Stojím si za tím, že Viktorka je pořád velkým mužstvem s velkým trenérem.

A to i přesto, že se nám to na českém západě trochu rozpadá. Skála se bortí.

Zmiňoval jsem odchod Hrošovského, překvapivého padáka dostal i Franta Mysliveček. Odborník s čuchem na hráče, starej pardál, co měl fotbal v malíčku. V Plzni byl devět let, teď mu snad měli sečíst špatné posily a byl odejit. Nemyslím si, že by se Viktorka špatně posílila. Naopak. Kalvach je skvělej, není to tak dávno, co přivedli Brabce, Beauguela, Kayambu. To jsou přece top ligová jména. Uvidíte, v Plzni bude zase dobře.

Ve středu ráno jsme vstávali s radostí, včera hrála Slavia v Kluži. Před zápasem, který jsme sledovali se Šmícou v Chabrech v hospodě U Trumpety, jsem byl umírněným optimistou. Na startovní čáře nám stál poslední kůň. Doslova nabušená kobyla. Všichni jí věříme. Když jsem ji sledoval v Českých Budějovicích, říkal jsem si „sakra, to je normální parní válec“.

Na závěr si neodpustím komentář k penaltové situaci na Bohemce, kde hrála Olomouc. Žádná nebyla! Sudí Lerch – i s pány u videa – musel mít před očima vlčí mlhu. Strašně jsem se divil, že to nikdo moc nerozporoval. Ani rozumbrada Martin Hašek, který se vždycky snaží být vtipnej a výřečnej. Asi mu to v té euforii, kdy otočili zápas v nastavení, uniklo. Kdyby si takovou penaltu pustili v Anglii, normálně se nám vysmějou…