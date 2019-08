Velká šance pro Balutu? Trpišovský chystá proti Bohemians několik změn | iSport.cz

Pět členů slávistického kádru má v kolonce soutěžních startů v novém ročníku kulatou nulu. U Přemysla Kováře a Jakuba Markoviče je to pochopitelné, bránu si střeží jednička Ondřej Kolář, a Stanislav Tecl a Jakub Hromada se stále složitě hrabou ze svých těžkých zranění. Takže jen Alexandru Baluta je připraven. Ale taky přehlížen.

„Chci hrát. Je to velmi obtížné. Popřemýšlím o té situaci a půjdu to vedení jasně říct. Zbožňuju fotbal a chybí mi to,“ citoval zhruba před týdnem rumunský server Sport.ro Balutova slova. To bylo ještě před utkáním v Českých Budějovicích, do kterého 25letý záložník znovu vůbec nezasáhl.

Po suverénně vyhraném zápase nad Dynamem 3:0 se ke svému nespokojenému svěřenci vyjádřil i kouč Jindřich Trpišovský.

„U Alexe Baluty je to vždy o složení sestavy a o konkurenci. Může mít pro tým velký přínos na posledních 25 metrech před bránou soupeře, ale potřebuje taky pohyb bez míče, to mu zatím hodně chybí. Seděli jsme s ním asi půl hodiny a domluvili jsme se na tom, ve kterém zápase by měl dostat příležitost. Doufám, že svoji chuť hrát přetaví v píli v tréninku a ukáže nám, že na hřiště patří,“ řekl po Dynamu Trpišovský.

Ta chvíle nejspíš přichází právě teď, tedy mezi zápasy play off Ligy mistrů. Na domácí odvetu proti Kluži chce mít Trpišovský svěží tým.

„Dáme příležitost i těm hráčům, kteří dosud nebyli tak vytížení právě s ohledem na kvalifikaci s Kluží. Možná nás to bude trochu limitovat, bude tam spousta nesehranosti, ale nechceme, aby se nám někteří hráči před středou zranili,“ prozradil slávistický kouč svůj záměr pro klubovou televizi.

„Potřebujeme si něco vyzkoušet, vidět ostatní hráče, v jakém jsou rozpoložení, a jak jsou pro nás použitelní do budoucna,“ pokračoval Trpišovský.

Ačkoliv se totiž spekulovalo o tom, že by Baluta mohl z mistrovského kádru zmizet, vedení ho zatím uvolňovat nemíní. Třeba částečně i proto, že by se velmi pravděpodobně jednalo o ztrátový obchod. Baluta totiž přicházel z Craiovy v červenci 2018 za zhruba 68 milionů korun. Tuhle částku by vzhledem k tomu, že i v minulé sezoně hrával spíš sporadicky, mohla Slavia požadovat po případném zájemci jenom stěží.

„Ale každopádně bereme derby s Bohemkou jako důležitý zápas, všechno bude sladěné tak, abychom si udrželi náskok v lize, ale abychom taky neohrozili středeční zápas proti Kluži,“ pojmenovává Trpišovský priority.

Velká Balutova šance tak, zdá se, přichází.

Hráči Slavie "bez startu" v sezoně 2019/20 Přemysl Kovář (brankář) - Dvojka za Ondřejem Kolářem, který má své místo „na tuty“. Jakub Markovič (brankář) - Nadějná trojka, chodí chytat za béčko třetí ligu. Stanislav Tecl (útočník) - Hrál v prvním kole třetí ligy, ještě není fit po zranění. Jakub Hromada (záložník) - Ve Slavii je už dva roky, kvůli zranění kolene ale dosud odehrál jen deset ligových minut. Alexandru Baluta (záložník) - Z celé pětice je bezpečně jediný, který chybí v nominacích z výkonnostních důvodů. * (není započítán Československý superpohár proti Trnavě)

SESTŘIH LM: Kluž - Slavia 0:1. Rozhodl Masopustův volej, Kolář chytil penaltu

