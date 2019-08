Komličenko dal čtyři góly, trenér měl připomínky. Přestup se prý neřeší | iSport.cz

Video k článku Mladá Boleslav - České Budějovice: Komličenko bombou z trestňáku málem rozpáral síť a trefuje se počtvrté, 4:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Nikolaj Komličenko vstřelil čtyři góly. Jak jeho výkon hodnotíte?

„Věřil jsem, že se mě na to nezeptáte, protože kritizovat hráče, který dal čtyři góly, bude působit směšně. Navíc víte, že Komli je takový můj nevlastní syn. Ale pokud si přeje to svoje vysněné angažmá, musí ve hře podávat lepší výkony. Přestože dal čtyři góly.“

Jak to vypadá s jeho přestupem do Ruska? Transferové období se blíží ke konci.

„Pokud mám přesné informace, v tuhle chvíli se žádná nabídka neřeší. Ale znáte to, na konci přestupního období se začnou jednání vždy zrychlovat. V současné době se nic neděje. Předpokládám, že Komli bude v pondělí normálně na tréninku.“

Přes vítězství nevypadáte moc spokojeně, že?

„Musím se přiznat, že nejsem nějak odvázaný. Jako by nám nestačilo, že jsme s Opavou museli otáčet stav 0:1, tak jsme si teď rovnou nechali dát 0:2. A zcela zaslouženě. Hráli jsme bez pohybu. Celý týden jsme se na zápas připravovali, věděli jsme, že proti nám bude stát jiný soupeř než v Jablonci, kde jsme si zahráli, vypadalo to fotbalově. Tady přijede koncentrovaný soupeř, který má nasazení, svádí osobní souboje. Naši hráči to třicet minut nepochopili a hráli jsme velice špatně. Přiznám se, že jsem chtěl sáhnout k podobné věci jako s Opavou (tehdy střídal dvakrát v první půli – pozn. aut.), ale trochu jsem se nad těmi hráči slitoval. Ale opakovaně se to nedá tolerovat. Každý hráč má v týmu nějakou roli. Pokud ti hráči, a teď myslím na stranách, nebudou hrát náročně, tak tu hrát nebudou. I když jsme vyhráli 4:2, jsem z některých výkonů velice rozladěn. Těší mě góly a vítězství, ale čeká nás spousta práce.“

Během první půle bylo vidět, jak jste naštvaný. Už po deseti minutách jste poslal rozcvičovat Mešanoviče, při přestávce na pití jste důrazně mluvil s Auerem a pak jste zahodil desky na lavičku.

„Byl jsem naštvaný. Ale ne kvůli chybám. Chyběl nám pohyb. Tihle hráči mají nějaký věk a roli v týmu a neplnili ji. Můžou udělat jednu, dvě, tři, čtyři chyby, ale pokud nebudou sprintovat a běhat, tak tam prostě nebudou. Trochu mě mrzí, že jsem neměl odvahu, na lavičce máme dva mladé a šikovné hráče Höniga a Pecha. Příště tam můžou jít oni.“

Přesto je otočení stavu z 0:2 na 4:2 pro tým psychickou vzpruhou, zvlášť po vyřazení v Evropské lize s FCSB a porážce v Jablonci?

„Minulý pátek jsme byli omráčení po vyřazení v poháru, ale žádnou ostudu jsme neudělali. Za tím si stojím, se Steauou jsme odehráli dvě vyrovnaná utkání. V Jablonci jsme pak podali, i když se mi to blbě říká, možná nejlepší výkon v sezoně. V depresi jsme nebyli, naopak jsem to asi málo burcoval. Připadalo mi, že někteří hráči si mysleli, že jsme v nějaké extra formě a nepřistoupili k zápasu zcela vážně. Vítězství je ale pro nás strašně důležité, otáčet stav 0:2 není jednoduchá záležitost. Ale byl jsem víc odvázaný z některých předešlých zápasů.“

