Liberec - Sparta: Penalta na Malinského? Hanousek nechápal | iSport.cz

Byla to skutečně penalta?

„Rozhodčí pískl a já byl přesvědčený, že jsem byl faulovaný. Pak se šel podívat na video a já si říkal, co se sakra děje. Ani na moment jsem nezapochyboval, že to není faul na mě. Rozhodčí se vrátil a nařídil penaltu. Já si to osobně nemyslím, že to byl faul na libereckého hráče. Podívám se ještě na video, zda to tam uvidím taky.“

Liberec před zápasem hlásal, že chce vytvořit na hřišti válku a tlak na rozhodčí. Vnímal jste to?

„Mně je to jedno. Ať si říkají, co chtějí. My víme, jak se tu hraje a jestli někdo řekne předtím něco do novin? Je mi to jedno. Zápas byl přesně takový, jaký jsme čekali. Hodně soubojů, málo fotbalu. To je tady pokaždé. Co k tomu víc říct. Liberec z toho vyválčil víc.“

Ale nějaké šance Sparta měla. Trefili jste dvě tyče. Nešlo z toho vytěžit víc?

„To jsme sice měli, ale rozhodují góly. Liberec je vstřelil, my ne. Venku se nám to stává poměrně často, že soupeř promění všechno co má, my se na to strašně nadřeme. Musíme mít strašně moc šancí, abychom vůbec dali gól. Na druhou stranu jsme dostali tři branky. To se pak nemůžeme na nic vymlouvat, když se to stane.“

Po Budějovicích a Boleslavi další ztráta venku. To je tak snadné se na vás nachystat?

„Nevím, asi jo. Nám se vždycky bude hrát lépe s týmem, který chce hrát otevřený fotbal, než s tím, který čeká na naše chyby, aby je využil. Liberec nás porazil, takže ano, byl dobře připravený.“

Venku jste nevyhráli pět ligových zápasů v řadě. Naposledy v dubnu v Opavě. Co se s vámi děje?

„Fotbal je o gólech a ty my venku nestřílíme. Z každého závaru před brankou inkasujeme, ale jak už jsem řekl, když dostaneme tři branky, nemůžeme vůbec pomýšlet na tři body. O tom tady bylo. O inkasovaných gólech.“

Na Slavii ztrácíte už devět bodů. Dá se takový náskok vzhledem k vašemu stavu dohnat?

„Jsou to tři zápasy. Nemyslím si, že by Slavia projela ligou bez ztráty kytičky, jak se říká. I když my jsme jich poztráceli už hodně. Nechci házet flintu do žita. To nemá smysl. Za prvé se musíme koukat hlavně na sebe a začít vyhrávat. Pokud Slavia vyhraje všechny zápasy v lize, klobouk dolů. S tím nic neuděláme. Ale jestli my nezačneme vyhrávat, budeme mít problém.“