Dynamo hlásí velký návrat! Sivok se upíše Českým Budějovicím | iSport.cz

Tomáš Sivok je rozhodnutý uzavřít s mateřským klubem dohodu a podle aktuálních informací by mohl poprvé naskočit už 4. srpna proti Jablonci. • twitter.com

Tomáš Sivok se ze svého gólu do sítě Turecka radovat nechtěl, to Bořek Dočkal slavil vyrovnání pořádně • Pavel Mazáč (Sport)

Michal Kadlec se vrhá na úspěšného střelce Tomáše Sivoka, který ale gól do turecké sítě slavit nechtěl • Pavel Mazáč (Sport)

Obrovskou posilu do zadních řad s největší pravděpodobností získá prvoligový nováček z Českých Budějovic. Podle informací deníku Sport je jihočeský klub před podpisem smlouvy se zkušeným stoperem Tomášem Sivokem. Ten by měl v mateřském celku působit minimálně do konce této sezony.