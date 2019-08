Spartak Moskva přesvědčil Slavii. Za Alexe Krále dává přes 300 milionů | iSport.cz

Čekání je u konce. Slavia Praha postupuje podruhé v historii do základní skupiny Ligy mistrů. Sešívaným se to povedlo po 12 letech • Michal Beránek / Sport

Jeden by se těšil na parádní zápasy v Lize mistrů, které si sám vydřel na hřišti. Alex Král to má ale hozené trochu jinak. Těsně po postupu mezi fotbalovou monarchii si už domlouval přestup do Spartaku Moskva. Cifra by měla překračovat dvanáct milionů eur, tedy asi 315 milionů korun.