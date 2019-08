Slavia na lovu posil. Chtěla Horu z Teplic, proč přestup do Edenu nevyšel? | iSport.cz

Že by se osmadvacetiletý záložník nebránil odchodu z Teplic, se ví už nějaký ten pátek.

Před sezonou o Horu projevil zájem Jablonec i Mladá Boleslav. Situaci sondovaly kluby ze zahraničí. „Do Jablonce chci přestoupit. Evropské poháry, které klub čekají, mě lákají,“ prohlásil Hora během letní přípravy.

Nakonec se ale do přes sto kilometrů vzdáleného města nevydal. Zůstal v Teplicích, jelikož všechna jednání skončila na stejném bodě – „skláři“ nechtěli svého nejproduktivnějšího hráče z minulé sezony pustit lacino.

Jenže nyní se objevil daleko silnější hráč a lákavější adresa pro ligového hráče. Podle informací Sportu začala Horu do svých řad lákat Slavia, která ve čtvrtek postoupila do Ligy mistrů a bude potřebovat ve zbytku podzimu široký kádr. V očích realizačního týmu „sešívaných“ splňuje Hora ideál variabilního hráče. Může nastoupit na kraji i jako podhrot. Navíc jej pojí silný, až přátelský vztah s trenérem Jindřichem Trpišovským.

V představách červenobílých bylo původně hostování do konce roku a domluvit si případnou opci, kterou by mohli po sezoně uplatnit. To se však v teplických kancelářích neshledalo s úspěchem.

Zdroj blízký klubu uvádí, že Severočeši chtějí momentálně Horu jedině prodat. „O hostování nechce vedení ani slyšet. Navíc u Jakuba nasadili cenu 20 milionů korun,“ tvrdí.

A i když si mosteckého odchovance trenér Trpišovský velmi přál, přistoupit na teplické požadavky Slavia rezolutně odmítla a ideální posilu hledá jinde.

Během léta je to už podruhé, kdy se Horovi nepovedlo ze Stínadel „utéct“. Podle informací Sportu požadovaly Teplice ještě v červnu za Horu cca 15 milionů korun, což se tehdy Jablonci i Mladé Boleslavi zdálo příliš.

Po dění během letní přestupového okna se cenovka ještě o pět milionů korun nafoukla. A to je i pro klub, který jen za postup do Ligy mistrů vyinkasuje 393 milionů, velmi drahá sranda.

Teplice - Plzeň: Hora parádním volejem srovnává na 1:1!