Teplice otočily! Hora míří do Edenu, Slavia má mít i opci | iSport.cz

Dopadne to? Nedopadne? Nakonec nejspíš jo! Osmadvacetiletý záložník v letním termínu skutečně opustí Teplice. S last minute nabídkou v posledních dnech za Jakubem Horou dorazila pražská Slavia a kapitánovi Severočechů zamotala hlavu.

Před sezonou o Horu projevil zájem Jablonec i Mladá Boleslav. Situaci sondovaly kluby ze zahraničí. „Do Jablonce chci přestoupit. Evropské poháry, které klub čekají, mě lákají,“ prohlásil Hora během letní přípravy. Nakonec se ale nikam nevydal. Zůstal v Teplicích, jelikož všechna jednání skončila na stejném bodě – „skláři“ nechtěli svého nejproduktivnějšího hráče z minulé sezony pustit lacino.

A podobný scénář mělo i jednání s čerstvým účastníkem Ligy mistrů. V původních představách červenobílých bylo hostování do konce roku a opce, kterou by mohli po sezoně uplatnit. To se však v teplických kancelářích neshledalo s úspěchem. Zdroj blízký klubu uvedl, že Severočeši chtěli Horu jedině prodat. „O hostování nechtělo vedení ani slyšet. Navíc u Jakuba nasadili cenu 20 milionů korun.“

V pátečních odpoledních hodinách však došlo k velkému obratu. Teplice vyšly svému kapitánovi vstříc a na podmínky Pražanů přistoupily. Podle posledních zpráv by měl Hora v kádru „sešívaných“ hostovat do konce roku a Slavia by měla mít i vyjednanou opci k případnému odkupu. Ta podle zdrojů Sportu činí až 15 milionů korun, což je suma, kterou „skláři“ za svého nejproduktivnějšího hráče z minulé sezony požadovali před startem FORTUNA:LIGY.

Slavia příchodem zkušeného hráče vyztuží záložní řadu. Po postupu do Champions League potřebuje trenér Jindřich Trpišovský ve zbytku podzimu široký kádr. V očích realizačního týmu Hora splňuje ideál variabilního hráče - může nastoupit na kraji i jako podhrot. Navíc jej pojí silný, až přátelský, vztah právě s Trpišovským, který o jeho příchod do Edenu výrazně usiloval.

Teplice - Plzeň: Hora parádním volejem srovnává na 1:1!