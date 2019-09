VIDEO: Opava – Slavia 1:1. Mistr ztratil, oslabení domácí srovnali v nastavení | iSport.cz

Slavia musela řešit chvíli před zápasem nepříjemné potíže. Brankáře Koláře do hry nepustily problémy se zády a místo něj chytal Kovář. Trenér Pražnů Trpišovský udělal po středeční výhře 1:0 nad Kluží a postupu do základní skupiny Ligy mistrů i další změny. Do základní sestavy se nově dostali Holeš, Frydrych, Zelený, Hušbauer a Hilál.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+1. Žídek Hosté: 24. Olayinka Sestavy Domácí: Šrom – Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek (C) – Jurečka (84. Manzia), Zavadil, Schaffartzik, Mondek (62. Zapalač) – Šulc (82. Juřena) – Dedič. Hosté: Kovář – Holeš, Kúdela, Frydrych, Zelený – T. Souček (C) – Masopust (60. Van Buren), Stanciu (78. Tecl), Hušbauer, Olayinka – Júsuf Hilál (67. Milan Škoda). Náhradníci Domácí: Fendrich, Helebrand, Jursa, Souček, Manzia, Zapalač, Juřena Hosté: Kolář, Coufal, Tecl, Van Buren, Baluta, Škoda, Ševčík Karty Domácí: Svozil (č), Simerský, Šulc, Zapalač Hosté: T. Souček Rozhodčí Berka – Kubr, Vaňkát. Stadion Stadion v Městských sadech, Opava Návštěva 4 795 diváků

Hosté byli od začátku aktivní a brzy se dostali do velké výhody. Unikající Hilál upadl před vápnem po souboji se Svozilem, sudí Berka sice nejprve faul neodpískal, ale po zásahu od videorozhodčího a zhlédnutí záznamu původní výrok přehodnotil a domácího stopera vyloučil.

Slávisté přesilovku rychle využili. Nejprve sice po centru od Hušbauera chytil Součkovu hlavičku brankář Šrom, ale ve 24. minutě Holeš přízemním centrem našel Olayinku, který nadvakrát dorazil míč do opuštěné branky. Z dálky pak několikrát napřáhl Stanciu, ale ani jednou se neprosadil.

Rumunský záložník mohl přidat pojistku také hned na startu druhého poločasu, ale jeho prudkou střelu z ostrého úhlu vyrazil gólman Šrom na roh. Slavia proti deseti dlouho kontrolovala hru a nepouštěla Slezany do šancí. Po hodině hry Stanciu z přímého kopu mířil do levého horního rohu brány, ale Šrom povedeným zákrokem vytěsnil míč mimo.

Opava zahrozila po centru Hrabiny, Žídek ale poslal balon nad břevno. V první minutě nastavení už mohl domácí kapitán slavit. Nehlídaný Manzia z pravé strany nacentroval do vápna, gólman Kovář míč netrefil a Žídek na zadní tyči poslal balon do odkryté branky.

Slavia inkasovala poprvé po sedmi soutěžních zápasech a v ligové sezoně dostala teprve druhý gól. Červenobílí zároveň potvrdili, že se jim v přesilovkách moc nedaří. V minulém ročníku prohráli v Ostravě 1:2, přestože hráli podobně dlouho v převaze po vyloučení Milana Baroše. Pražané utrpěli druhou ztrátu v sezoně, ve čtvrtém kole remizovali na půdě jiného slezského celku Karviné.

Opava - Slavia: Totální šok pro Slavii! Kovář promáchl, Žídek srovnal na 1:1!

Opava - Slavia: Teclova sražená rána končí na boční síti

Opava - Slavia: Ani Hušbauerův pěkný projektil neskončil v bráně

Jablonec - Baník: Po nákopu Fleišmana málem překvapila Hrubého hlavička Diopa

Opava - Slavia: Hušbauer dlouho hledal skulinu pro střelu, nakonec byl jeho pokus slabý

Opava - Slavia: Žídek vystrašil hosty další nebezpečnou hlavičkou

Opava - Slavia: Souček netrefil míč ve výborné pozici ideálně, jen ho lízl do autu

Opava - Slavia: Šulc se nádherně otočil, Dedičovi už ale ukopl míč Kúdela

Opava - Slavia: Stanciu nadvakrát dostal míč do vápna, Olayinka netrefil bránu

Opava - Slavia: Stanciův parádní přímák! Takřka ze šibenice ho vytahoval Šrom Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Opava - Slavia: Holešovu tvrdou ránu si Šrom pokryl

Opava - Slavia: Stanciu střílel z úhlu z první, Šrom musel zasahovat nadvakrát

Opava - Slavia: Židek v dobré pozici hlavičkoval nad bránu

Opava - Slavia: Rychlá celoplošná akce hostů, Olayinka hlavičkoval jen do Šromovy náruče

Opava - Slavia: Frydrych v tutovce! Ale Šrom na jeho šanci zareagoval fantasticky Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Opava - Slavia: Domácí kotel odchází na protest proti vedení, z tribun mizí i fanoušci hostů

Opava - Slavia: Stanciu se proháčkoval ke střele, pak ale pálil vysoko nad

Opava - Slavia: Olayinkovi se zamotal míč pod nohama, ale přece jen docpal míč do sítě!

Opava - Slavia: Hušbauer našel centrem Součka, jeho hlavička mířila doprostřed

Opava - Slavia: Hušbauerův přímák prolétl těsně vedle levé tyče!

Opava - Slavia: Júsuf spadl v souboji se Svozilem, ten je po zásahu VAR rovnou vyloučen! Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Opava - Slavia: Simerský po Zavadilově standardce zakončoval efektně z voleje!