Pusa na míč, masáž z první řady. Podaný před autem laškoval s diváky | iSport.cz

Dokonalý servis… A zjevně účinný. Když Podaný po několika vteřinách vyzval k ukončení masáže, míč z jeho rukou putoval dlouhou trajektorií až do liberecké šestnáctky a skončilo to nebezpečnou šancí. Kdyby ji Bohemians za stavu 0:0 proměnili, byla by to dokonalá pointa. „Když fanoušci pomůžou, tak jde všechno mnohem lépe,“ glosoval Podaný úsměvnou situaci po utkání na sociální síti Twitter.

Příliš nadšený ovšem z časových prodlev, které epizodu umožnily, nebyl bývalý kouč Bohemians a nyní Liberce Pavel Hoftych. „Domácí házeli dlouhé auty, a než k nim Jakub Podaný došel, uběhly tři minuty,“ poznamenal trenér, jenž si jinak užíval vřelého přijetí. Co na to Podaný? „Já jsem se o tom s Pavlem bavil a po zápase jsme se shodli, že to bylo dva a půl,“ reagoval rozverně. „Takže suma sumárum, Hofta je dobrej chlap.“

Bývalý záložník pražské Sparty, který přišel do Bohemians v létě na hostování z Dukly, se pak na Twitteru svěřil ještě s jednou příhodou, na kterou došlo po utkání. Jejím aktérem byla i další nová tvář v zelenobílém dresu Petr Hronek. „Když jsme po dopingovce vylezli z Ďolíčku, šel proti nám fanoušek v dresu, telefonoval a říkal: ´Ty vole, paráda dneska, jsme je přejeli,“ líčil Podaný. Poté, co ho dvojice hráčů pozdravila a dostala odpověď, příznivec „klokanů“ do telefonu zahlásil: „To jsem zdravil kluky z kotle, chuligány.“