Jílek: Štetina v týdnu vypadal dobře. Chyby v obraně? Asi střet myšlenek | iSport.cz

Ztratili jste dva body kvůli produktivitě, nebo špatné defenzivě?

„Jednoznačně je to defenziva a individuální chyby. Tři góly doma jsou dostačujícím základem k tomu, abychom utkání dovedli do vítězného konce. Inkasovat třikrát ze čtyř střel na branku, navíc opakovaně, to je věc, která nás strašně sráží a bolí. Skóre máme 16:14, tolik obdržených branek je argument pro celkový výsledek. Soupeři z mála šancí, navíc takových, které jim sami darujeme, dávají góly. Proti Olomouci vázla i produktivita, neproměnili jsme šance, ale pořád jsme vstřelili tři branky. Na tři góly by Sparta doma měla vyhrávat.“

Čím je způsobené takové množství chyb v defenzivě. Je to tlak, nervozita?

„Kdybychom to sami věděli, tak bychom je asi přestali dělat. V daný moment je to kombinace chování hráče a individuálního rozhodování. To je těžko ovlivnitelné. Narážíte asi hlavně na druhý gól. To byla těžko předvídatelná věc, která se nám stala, nebo stává opakovaně. Možná to hráči chtějí uhrát konstruktivně, ale v poslední fázi zjistí, že je to složité a pak hraje roli srážka myšlenek. Není to otázka jednoho hráče, ani jednoho zápasu. Je to o více hráčích a více zápasech, protože se to děje opakovaně. V průběhu reprezentační pauzy s tím musíme jednoznačně něco udělat. Pokud bychom měli inkasovat nadále tolik gólů, tak bychom těžko sbírali vítězství.“

Byla pro vás chyba Lukáše Štetiny překvapivá? Nebylo to poprvé, co se mu něco podobného přihodilo…

„Bylo to pro mě velké překvapení. V průběhu týdne vypadal velmi dobře. Vypadl ze sestavy po utkání v Boleslavi, kde byly nějaké individuální chyby. Chtěli jsme, aby si odpočinul. Nyní ale vypadal dobře, pracoval a nebyl důvod mu nevěřit, nebo se bát, že taková chyba přijde. To fotbal přináší. Je zarážející, že nás to sráží opakovaně. Nemůžete jít do utkání s tím, že o některém hráči pochybujete, nebo ho dáváte na hřiště a bojíte se, aby se něco nestalo. Hráči šli do hry s tím, že si věří, ale bohužel se znovu stala takováto věc.“

Snažil jste se po obratu na 3:2 na hráče působit, aby se uklidnili? Vyspělejší mužstvo by závěr dohrálo pravděpodobně klidněji…

„To je jednoznačné. Silné mužstvo, ve smyslu kvalitní obranné činnosti, nebláznění po obratu, by zápas dovedlo do vítězného konce. V závěru to nebylo jen o gólu na 3:3, ale už předtím nastřelil břevno Nešpor, což vyplynulo z toho, že Mandjeck zbytečně ztratil míč. Když jsme vedli 3:2, tak jsme měli podržet míč a hrát ze zabezpečené obrany. I proto šel Martin Hašek v závěru níž, abychom měli více zabezpečený střed. Olomouc se pak dostala více do hry a držela míč, ale jen na své polovině. Neměla nic nebezpečného. Prakticky gól a břevno byly jediné dvě situace, které Olomouc ve druhé půli měla.“

U některých hráčů to vypadalo, že hrají nejlépe směrem dopředu, když jsou „utržení ze řetězu“ a trochu pustí obranné úkoly z hlavy. Jak je těžké hledat rovnováhu v zaujetí směrem dopředu a návratem do defenzivy, aby nevznikaly v obraně velké díry?

„Rovnováha tam být musí. Nemůže se stát, aby hráči, když jsou nastavení 60/40, dali devadesát procent do útočení a jen deset do obrany. Musí to být dané stavem utkání. Když prohráváme 0:2, tak musí být poměr jiný, než když vedeme 3:2. Mužstvo by si za stavu 3:2 mělo vedení pohlídat a hráči se vnitřně nastavit na to, že mají sílu a kvalitu náskok ubránit, nebo případně přidali čtvrtý gól, ale to není třeba za každou cenu. Důležité je být trpělivý a nepustit soupeře do příležitosti, což se nám nepovedlo.“