Opava rozhodla: Kopecký zůstává, Jurečka je kvůli smlouvě v béčku | iSport.cz

Odchody dvou klíčových figur? Nekonají se. Pozice Aloise Grussmanna v Opavě je pevnější, než byla v předchozích týdnech. Šéfové klubu dali manažerovi plnou důvěru a právě na jeho doporučení pokračuje i mise kouče Ivana Kopeckého. „Pan Grussmann má moji podporu po celou dobu,“ tvrdil ředitel Machovský. Dílčí zásahy proběhly do hráčského kádru.

Roční smlouvu s opcí podepsal devětadvacetiletý obránce Martin Sus, jak už deník Sport předevčírem avizoval. „Už jsem ho chtěl v květnu. Tehdy se rozhodl zůstat v Seredi, kde měl dobrý vztah s trenérem,“ informoval Grussmann. „Martin prošel kvalitními týmy, může nám pomoct na více postech,“ dodal.

To už neplatí pro Václava Jurečku, dosud stabilního člena základní jedenáctky. Nabídku na prodloužení kontraktu definitivně odmítl a vedení zareagovalo jeho odsunem do béčka. „Venca s manažerem posunuli termín do první reprezentační pauzy, s čímž jsem souhlasil. Teď mi bylo řečeno, že nemíní podepsat. Nechce hrát za Opavu, tím pádem je pro nás neperspektivní. Nemůžeme ho připravovat pro jiný tým,“ popsal Grussmann. Od prvního ledna bude odchovanec SFC volným hráčem. Pokud svůj verdikt do zimy zvrátí, zpátky má dveře otevřené.

Na mrtvém bodě jsou také jednání s Baníkem o přestupu defenzivní opory Jaroslava Svozila. Kluby se neshodly na přestupové částce, nesoulad byl značný. „Na představenstvu jsme se shodli, že je pro nás Svozil stěžejní hráč,“ podotkl Machovský. Do neděle, kdy končí v Česku přestupní termín, se na stávající situaci těžko něco změní. To by musel rival hodně přitlačit. „Nebudeme prodávat pod cenou,“ reagoval jasně Grussmann.

Obhajobu kouče Kopeckého, který to měl nahnuté, postavil manažer na svém přesvědčení, že z osmi duelů týmu nevyšly jen dva. Domácí se Zlínem (0:3) a propadák v Plzni (0:4). „Po nich jsem byl velmi kritický na mužstvo i na trenéra,“ sdělil Grussmann, jenž svými závěry klubovou vrchnost přesvědčil. Devětačtyřicetiletý Kopecký povede SFC i po repre pauze v Olomouci.

Klub stále vyjednává s argentinskými investory o vstupu do opavského fotbalu. „Probíhá to. Buď se to stane, nebo ne. Nesmí to mít vliv na to, jak hrajeme,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.