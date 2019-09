Dvě verze Slavie: Ti nejlepší v Lize mistrů, doma mají šanci nováčci | iSport.cz

Verze "Liga mistrů"

Nejčastější rozestavení 4-1-4-1, které Slavia zhusta využívá hlavně v domácí soutěži, trenér Jindřich Trpišovský na evropské scéně tolik nedodržoval. Hlavně v utkáních se Sevillou a Chelsea celé schéma překopal, bude tedy hodně záležet na taktických záměrech týmu. V zásadě ale budou využíváni především fyzicky nejzdatnější členové mužstva tak, aby „sešívaní“ co nejvíc vygumovali své technické nedostatky ve srovnání s Barcelonou a Borussií Dortmund, a zkusili slavné soupeře zaskočit taktickou důsledností, důrazem a pracovitostí. Jako třeba Sevillu...

Verze "FORTUNA:LIGA"

Jedná se o ligovou alternativu, ovšem nelze očekávat neustále tak masivní rotaci. Je to jen nástin, na jakých pozicích by se mohla objevovat nová jména i dosavadní náhradníci. S Ladislavem Takácsem realizační tým počítá i na místo stopera, kde by mohl alternovat například Ondřeje Kúdelu. A třeba útočník se ve Slavii často určuje podle typu soupeře a tedy zápasu. To znamená, že v utkáních, v nichž budou „sešívaní“ očekávat svou převahu, nastoupí Milan Škoda, nebo Júsuf Hilál, v těch běhavých a vyrovnanějších zápasech může dostat přednost Mick van Buren, nebo Stanislav Tecl.

Soupiska Slavie Praha pro základní skupinu Ligy mistrů:

Brankáři: Ondřej Kolář, Přemysl Kovář.

Obránci: Jan Bořil, Vladimír Coufal, Michal Frydrych, Tomáš Holeš, David Hovorka, Ondřej Kúdela, Ladislav Takács, Jaroslav Zelený,

Záložníci: Josef Hušbauer, Lukáš Masopust, Peter Olayinka, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Nicolae Stanciu, Petr Ševčík, Ibrahim Traoré,

Útočníci: Júsuf Hilál, Milan Škoda, Stanislav Tecl, Mick Van Buren.

