Trpišovský o kamerách v zádech i Balutovi: Ať se ukáže a pak mluví | iSport.cz

Bombastický ročník, v němž Slavia udělala český double a taky projela Evropskou ligou až do čtvrtfinále, se podařilo malému týmu kolem tiskového mluvčího Slavie Michala Býčka celý zfilmovat. A teď už je celý osmidílný seriál komplet venku. Trenér Jindřich Trpišovský ale pořád má co na práci. Příští týden ho čeká start Ligy mistrů na Interu Milán.

Tenhle zápas, ostatně jako celá podzimní část Ligy mistrů, se vyhne například Jakubu Horovi, kterého jste udělali z Teplic na hostování vedle Lukáše Provoda a Ladislava Takácse, a jako jediného jste ho nezapsali na soupisku. Proč jste se tak rozhodli?

„Předně jsme reagovali na odchod Alexe Krále, potřebovali jsme hráče na pozici defenzivního záložníka a stopera, proto Laco Takács. Odchod Alexe byl navíc rychlý, nepočítalo se s tím a úplně původní stanovisko při nabídkách Spartaku bylo: Nepouštět ho! Lukáš Provod nás hodně zaujal a navíc byla možnost ho udělat na přestup, mohli jsme zapsat jen dva hráče, rozhodli jsme se pro ně.“

Proč?

„Kdyby nám vypadl třeba Tomáš Souček, potřebujeme tam defenzivního hráče. Lukáš bude náš kmenový hráč, do kterého jsme investovali, proto bylo jasné, že zapíšeme i jeho. Kubu Horu jsme chtěli dlouhodobě, je to univerzál, který umí hrát na křídle i na podhrotové pozici, kdyby nebyl třeba Nico Stanciu. My ty hráče ale nedělali proto, že jsme postoupili do Ligy mistrů, mají nám pomoct ve všech zápasech, ty role budou u každého různé a Kuba pro nás bude důležitý v těch domácích soutěžích. A bude to důležité i pro něj samotného, protože má opci a tři měsíce, aby dokázal, že na Slavii má a případně by mohl v zimě nahradit třeba někoho, na koho by přišla nabídka.“

Dalším je Alexandru Baluta, jehož jste poslali na hostování. Zklamaly vás jeho nedávné výroky? Třeba ten, že někdy nechápal vaše skládání sestavy?

„Je to jeho vyjádření do novin, nevím, na kolik je autentické. Je takový, že nějaké věci říká jinak, než jak je myslí. My s ním několikrát probírali možnost hostování, i jsme mu ho vysloveně doporučovali, aby měl herní praxi. Klub za něj dal velké prostředky nejen za přestup, ale i za jeho plat a všichni si přejeme, aby brzy ukázal, co umí. Ale k tomu potřebuje zázemí. Víme, že to pro něj nebylo jednoduché, ten hráč se potřebuje cítit dobře, a v našich očích na jeho post byli lepší než on.“

Co s ním bude, až se vrátí z hostování?

„Možná se vrátí jako hotový hráč, možná třeba jako ten, kterého budeme moct zpeněžit. Každopádně Liberec ho hodně chtěl, může mu to pomoct. U nás měl absolutní servis a těch minut zase tak málo neměl. Jsou kluci, kteří hrají míň a mluví jinak. Ve fotbale je to tak, že buď svou roli přijmete, nebo ne. Ten krok do Liberce mu schvalujeme, protože si opravdu myslíme, že je to pro něj nejlepší, nechceme rozhodně nikomu křivdit. Potřebuje odehrát pět šest zápasů v kuse a cítit důvěru týmu. Ale nejdřív musí něco ukázat, až pak o tom může mluvit.“

K projektu Totální sezona, něco podobného už bylo k vidění třeba u Manchesteru City. Jak se vám to líbí?

„Je to určitě dobrý, i když je to dvojsečný. Záleží, co si z toho lidi vezmou, nejde si myslet, že si jenom pořád děláme srandu. Je to hodně o hráčích, o tom, že lidi si zákulisí nějak představují, a tenhle seriál jim může poodhalit, jak to funguje. Taky jsem byl fanoušek a taky jsem si to zákulisí nějak představoval.“

Neštvaly vás pořád ty kamery za zadkem?

„Někdy po zápase v Plzni už jsem je fakt vyhodil. My dostali gól ve 45. minutě, já přišel do kabiny a chtěl jsem hráčům hrozně nadávat, v tom vidím kluka s kamerou, tak jsem zabouchnul… To bylo asi jedinkrát.“

Stejně se to natočilo zvukově přes dveře…

„Jo, točil to za dveřmi. Já o tom projektu ale dlouho nevěděl, dozvěděl jsem se to napevno až asi tři dny po odvetě se Sevillou. Je potřeba si uvědomit, že to sice na plátně nějak vidíme, ale takhle vás natáčí fakt celou dobu, a za pár dní už to ani nevnímáte. Věci z losování skupiny Ligy mistrů, o čem jsem se bavil s Alexem Králem, to už člověk ani neví. To je to kouzlo těch autentických záběrů.“

Pobavilo vás tam něco zpětně?

„Jak tam Alexi Královi říkám před zápasem v Kluži, že je drzej na to, jakou má formu... A teď si uvědomuju, že já ho v té Kluži fakt nepostavil (smích). Nebo jak se s ním bavím o odchodu do Spartaku, není jednoduché se s těmi hráči loučit. Něco s nimi prožijete, nejen na hřišti, jste s nimi pořád.“