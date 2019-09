Plzni se uzdravuje kapitán. Hubník už trénuje s týmem, zkusí odehrát zápas | iSport.cz

Hubník patří ke klíčovým postavám, šéfům celého týmu. Pokud je zdravý a ve formě, i ve velké konkurenci vždy plnil roli jasné stoperské jedničky. Jenže už na jaře vypadl kvůli problémům s palcem na noze, poslední ligový zápas odehrál na konci dubna proti Dukle (4:0). Plzni pak scházel v závěrečné nadstavbě.

V přípravě se západočeský lídr vrátil na trávníky, trénoval a nastupoval do zápasů. Jenže před startem sezony se mu zdravotní problémy vrátily a Hubník nebyl schopen hrát. V aktuálním ročníku nenastoupil na jedinou minutu.

„Roman Hubník už se zapojil do tréninku. Měl by o víkendu odehrát zápas za béčko, abychom zjistili, jak je na tom po zdravotní stránce. Pokud bude v pořádku, tak potom uvidíme, jak ho případně využijeme v dalších utkáních,“ prozradil pro klubový web trenér Pavel Vrba. Hubník by měl nastoupit v nedělním zápase ČFL, kde plzeňské béčko přivítá MAS Táborsko.

Na stoperských pozicích točí trojici Jakub Brabec, Lukáš Hejda, Luděk Pernica. Všechno kvalitní fotbalisty, kteří svou roli zvládají bez větších problémů a výrazně nepropadají. Jenže nemají zkušenosti a vůdcovské schopnosti 35letého matadora, který kvůli zranění chyběl.

Plzeň má před sebou na domácí scéně poměrně náročný program. V pondělí přivítá Jablonec, o týden později jede český vicemistr do Českých Budějovic. Následuje MOL Cup s Hlučínem, poté těžký šlágr se Spartou, výjezd do Boleslavi a domácí souboje s Baníkem Ostrava a Slavií.

V reprezentační pauze Vrba cepoval svěřence, kteří mu neodjeli za povinnostmi k národnímu týmu. „Trénovali jsme s dvanácti hráči a odehráli jsme i modelový zápas s B týmem. Od čtvrtka už máme všechny hráče pohromadě a připravujeme se na těžkou sérii, která nás v dalších týdnech čeká,“ pravil plzeňský kouč.