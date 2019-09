Strašidelné, řekl po výprasku kouč Příbrami. S Rezkem by to prý bylo jiné | iSport.cz

Video k článku Mladá Boleslav - Příbram: Po přihrávce Mešanoviče se podruhé prosazuje i Bucha, 6:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Štve vás vyrovnaný negativní rekord sezony?

„Připravovali jsme se na boleslavské gólové útočníky Mešanoviče a Komličenka i na záložníka Matějovského, který rozdává výborné balony, ale asi marně. Boleslav nás jednoznačně předčila v produktivitě, nám nepomohla ani prázdná branka. Navíc jsme nedohráli ani jednu situaci ve vápně Boleslavi, pak přece nemůžeme dát gól.“

Ještě nějaké nedostatky?

„Zápas jednoznačně nezvládla naše mladá obrana. Chyb bylo strašně moc, nechávali jsme soupeři obrovský prostor. Do druhé půle jsme šli za stavu 0:3 s tím, že nechceme dostat gól, jenže právě tohle se stalo. Brzká čtvrtá branka rozhodla, naše hra se úplně rozsypala. Pak už byla jen otázka, kolik ještě dostaneme gólů.“

Mimochodem, proč jste o přestávce střídal záložníka Martina Zemana, který byl v prvním poločase vaším nejlepším hráčem?

„V týdnu měl trochu zdravotní problémy, tak jsme ho radši ušetřili, aby to nemělo následky. Kvůli výkonu jsem Martina určitě nestřídal.“

Zatímco doma pravidelně bodujete, venku jste pokaždé prohráli a nevstřelili ani jeden gól. Čím si to vysvětlujete?

„Nabídnu jeden důvod. Pokud nemáme někoho ze čtveřice zkušených Rezek, Zeman, Alvir či Škoda, je to pro nás velké oslabení a problém. V Boleslavi nám obrovsky chyběl uprostřed hřiště Honza Rezek, s ním bychom se chovali jinak.“

Jen v absencích mazáků je problém?

„Určitě ne. Mám pocit, že co se nám doma povede dotlačit do branky, venku to najednou nejde. V první půli jsme měli čtyři gólovky a zhruba pětkrát jsme šli do brejku, jenže na umělecký dojem se nehraje. Nebyli jsme špatní, ale první poločas jsme prohráli 0:3. To je pak těžké. Ve druhé půli už jsme byli vyloženě špatní a semlelo nás to. Bylo to strašidelné.“

Bude složité dát se po šestigólové facce dohromady na příští zápas proti Karviné?

„To uvidíme příští sobotu, jak se nám to povedlo. (usmívá se) Musíme si s našimi mladými kluky ukázat chyby z Boleslavi a říct si, proč k nim došlo. Každý zápas je důležitý, ale Karviná je tým na naší úrovni a musíme proti ní stoprocentně bodovat.“