Malinský: Penalta? Pojďme říkat, že nebyla. Balutu neznám, ale je mi blízký | iSport.cz

Opět jste byl součástí sporné situace, v 31. minutě jste svedl ve vápně souboj s Vondráškem.

„Vy zase čekáte, že řeknu něco, o čem budete moct psát. Nevím, seděli jste na tribuně, tak jak to vypadalo?“

Z dálky těžko posoudit...

„Tak asi nebyla. Můžu mít jiný názor... Pojďme ale říkat, že nebyla, ať mají všichni klid.“

Nepřipomínali vám spoluhráči utkání se Spartou (3:1)? Psalo se o vás hodně...

„Ne, v kabině jsme to nijak neřešili. Získali jsme tři body, takže jsme si pak jen zakřičeli a konec. Je škoda, že se nám následné utkání s Bohemians bodově nevydařilo a s Teplicemi teď vlastně také ne. Musíme začít sbírat body. Deset bodů je na Liberec prostě málo. Ale zároveň nemyslím, že bychom někdy podali špatný výkon, jen musíme začít dávat branky.“

Poprvé za Liberec nastoupil Alexandru Baluta. Jak zapadl do týmu?

„Každý hráč z lavičky stejně jako každý nově příchozí může být prospěšný. Bude to jen a jen o něm, také se o něm hodně píše, přišel do české ligy za velké peníze. Nebudu Alexe hodnotit, neznám ho. Možná si na sebe trochu upletl bič vyjádřeními, proto je mi také blízký. Co na srdci, to na jazyku. Chci, aby se dostal do formy a pomohl týmu, pro něj to tak bude nejlepší. Sice je u nás jen na hostování, takže zase zmizí, ale bude to hlavně o něm. Musí makat a pak třeba přijde i výkonnost.“