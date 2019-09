Sparta před derby: pomohly dva štíty v záloze i návrat lídra Frýdka | iSport.cz

Nalezená obrana?

Ve Zlíně dostal ve středu obrany šanci Semih Kaya. Spolu s ním nastoupil vůbec poprvé v základu David Lischka. Sparťanští stopeři obstáli, soupeře nepustili do vážnější šance a vyvarovali se i zbytečných chyb, které klub z Letné srážely v minulých zápasech. Přesto trenér Jílek upozornil, že v zápase našel dva momenty, kdy Lischka zbytečně riskoval. „Je třeba, abychom nedávali soupeřům takové příležitosti,“ zdůraznil. Lischkův výkon ovlivnilo i to, že zatím fyzicky nezvládl odehrát celé utkání, v 72. minutě ho nahradil Dávid Hancko. To je ale věc, která se časem jistě změní.

Na pravém kraji si své odehrál Michal Sáček, který se ze středního záložníka již sžil s postem, který před ním obýval Ondřej Zahustel. Po zranění se vrátil na zelený pažit Martin Frýdek, kterého využil Václav Jílek na postu levého obránce, kde v minulosti hrál nejen ve Spartě, ale třeba i v Liberci. „Potřebovali jsme ho v obraně a zvládl to výborně. Obecně je pro tým velmi důležitým článkem. Navíc ostatním spoluhráčům řekne i ty nepříjemné věci, které jsou potřeba,“ chválil přínos Frýdka Jílek.

Celkově však sparťanskou obranu Zlínští moc neprověřili a dá se čekat, že v neděli se Slavií to bude jiný zápřah. Pokud by Letenští nastoupili do derby se stejným složení obranné čtyřky, bude Lischku, Kayu, Frýdka a Sáčka čekat proti vedoucímu a druhému nejproduktivnějšímu týmu ligy opravdový test.