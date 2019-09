Sivokův hořký návrat, vyloučení za šest minut. Hanba, zuřil trenér | iSport.cz

Rozhodčí Ondřej Pechanec, který je o tři roky mladší než Sivok, žluté karty v oficiálním zápise o utkání zdůvodnil následovně.

86. minuta: Protestování nebo slovní projev nespokojenosti, kritika v přerušené hře bez hanlivých výrazů slovy „To si děláš srandu“.

90. + 2. minuta: Protestování nebo projev nespokojenosti pomocí gest, ironický způsob zatleskání jako protest proti rozhodnutí rozhodčího v přerušené hře.

„Mrzí mě jedna věc: místo, abychom si vážili legend, jako je Milan Baroš nebo Tomáš Sivok, kteří pro Českou republiku udělali něco fantastického, tak k nim nechováme respekt. Já jsem to viděl, byl tam souboj, on akorát zatleskal a rozhodčí hned tasil kartu, přišlo mi to směšné. Ten kluk se dva měsíce připravuje, je mi ho líto. Pro mě je to hanba!“ štvalo hostujícího trenéra Davida Horejše.

Sivok navíc patřil k nejlepším hráčům Dynama. Ve vzduchu vládl, na zemi si počínal sebevědomě. Nyní však bude chybět v utkání proti Plzni, stejně jako vykartovaní Patrik Čavoš a Pavel Novák. „Je mi smutno. Tomáše vidím každý den, je to ohromný profík a srdcař. Říkal mi: Když uvidíte, že mám mužstvu co dát, dejte mně tam. A hned předvedl, že nám pomůže. Teď nám bohužel bude chybět,“ pokračoval Horejš. „Přitom já jsem šťastný, že takové hráče můžeme v Česku vidět! Vždyť Baroš je vítěz Ligy mistrů, Sivok bývalý kapitán,“ dodal.

Sivok po zápase do mixzóny mezi novináře i přes početné žádosti o rozhovor nepřišel, tiskový mluvčí to zdůvodnil tím, že po takovém vývoji není vhodná chvíle.

Paradoxní je, že podobné zkušenosti s něčím takovým má i Baník. V minulé sezoně konkrétně Baroš.

Podle kouče Bohumila Páníka by se však mělo všem měřit stejně. „Hráči si taky musí uvědomit, že jsou součástí týmů. Je těžko měřit dvěma metry, protože mladší kluci je zase začnou napodobovat. Milan si to uvědomil, je ukázněný. Sivok se vrátil po dlouhé době a taky si to musí uvědomit. Je to jako doma, když vychováváte děti. Musíte být na všechny stejně spravedlivý,“ řekl.

