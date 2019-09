Holomajzna v Karviné rozčílila Haška: Na suchém hřišti se nedá hrát! | iSport.cz

Vůbec se nedostali do hry, ani jednou nevystřelili na bránu. Kamil Vacek, záložník Bohemians, to komentoval upřímně: „Byla to hrozná holomajzna.“ Bezbrankovou remízu z Karviné nakonec ovšem bere.

Z obou stran to bylo hodně slabé představení, co k němu říct?

„Upřímně, to nebyl moc fotbal. Byla to hrozná holomajzna. Už před zápasem ale bylo znát, že to tak asi bude takhle vypadat, protože se hrálo ve tři hodiny a bylo nenakropené hřiště. Pak to vypadá, jak vypadá. Škoda, kdyby bylo aspoň hřiště trochu pokropené, tak to vypadá jinak.“

Před zápasem i o poločase se ovšem kropilo...

„Ale málo. To bylo pro oba stejné, nemá smysl se na to vymlouvat. Ve finále jsme udělali první bod venku a musíme si ho vážit. Nebyl to moc pohledný zápas, není potřeba vymýšlet jiné omluvy. Strašná holomajzna.“

Neměli jste jedinou střelu na bránu, pamatujete takový zápas?

(chvíli přemýšlí) „Nevím, fotbal je holt někdy takový. Upřímně, tohle není způsob hry, co chceme hrát. Všichni víte, co se snažíme hrát. Dnes to nebylo ono. Bylo taky vidět, že se Karviná zvedá. Nedávno dala čtyři góly, trápila tady doma Slavii. My jsme čtyřikrát za sebou venku nevyhráli a třeba jsme nehráli tak špatně. Fotbal je takový, že se počítají body. Špatný zápas z naší strany, ale plusový bod venku. Tak to musíme brát.

Jak vám bylo při tutovce Hanouska ve třetí minutě nastavení?

„Uf! Byl to vyloženě remízový zápas, Karviná kromě toho taky neměla žádnou velkou šanci, pár střel zpoza vápna. Remíza je zasloužená.“