Rada: Se Šádkem jsme si to vysvětlili, hráče jsem chtěl uklidnit | iSport.cz

Co se mezi střídačkami o poločase dělo?

„Byly tam emoce při nějaké slovní výměně, ale nebylo to nic velkého. Hráči se tam hádali, chtěl jsem to uklidnit. Pak se do toho vložil generální manažer (Adolf Šádek), ale vysvětlili jsme si to.“

Bylo to hodně vyhrocené utkání?

„Když hrajete nahoru, dolů, tak to tak bývá. Bylo tam hodně soubojů, domácí dvakrát prohrávali. Nebylo to až tolik tvrdé, zákeřné, aby padlo tolik žlutých karet. Červenou nemůžu z lavičky posoudit. Nebylo to utkání, kde by to mělo být až takhle vyhecované. Ale rozhodčí nasadil metr a takhle se to dohrálo.“

Vadí vám, že generální manažer Plzně Adolf Šádek sleduje domácí zápasy mezi lavičkami?

„Nevím, to musí zhodnotit jiné orgány. Stojí tam každé ligové utkání, když to mužstvu nejde, přijde dolů. Já jsem trenér, nechci se k tomu moc vyjadřovat. V Plzni je to takhle dané, že tam stojí. Mně osobně to nevadí, jestli vytváří na někoho tlak, to musí zhodnotit rozhodčí, jestli to na ně působí.“

Přijde vám, že Jablonci nejsou body z Plzně souzené?

„Vypadá to, že jo. Minulé utkání (na jaře v baráži, Plzeň vyhrála 2:1) jsme byli ještě blíž. Pět minut před koncem jsme vedli jedna nula, měli spousty šancí, pak jsme ale byli potrestáni, když vystřídal Kayamba a prakticky sám to rozhodl. Tentokrát to bylo trošku jiné utkání, dali jsme dvě branky a dvakrát vedli, ale neuhráli jsme to. Plzeň proměnila dvě střely, které by mohly být gólem měsíce. Jak to trefil Kalvach při prvním gólu, to klobouk dolů. Mrzí nás to.“

Pobijí se o titul Plzeň se Slavií?

„Chtěli jsme tady bodovat, abychom se s nimi udrželi. Plzeň nám odskočila v tabulce na čtyři body, ale ještě nás čeká hodně zápasů. O Slavii není potřeba moc mluvit, zápasy vyhrává suverénně. Měli by zvládat i víc zápasů, nevěřím, že by po zápase na Interu měla menší kvalitu. Točí prakticky dvě jedenáctky, kraluje lize. Plzni někteří hráči odešli, teď to pro ni bylo hodně důležité vítězství.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43. Kalvach, 66. Procházka, 72. J. Kopic Hosté: 26. Matoušek, 57. Li. Holík Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Limberský – Kalvach, Procházka (78. Janošek) – J. Kopic, Hořava (86. Pernica), J. Kovařík – Krmenčík (82. Chorý). Hosté: V. Hrubý – Li. Holík, Plechatý, Břečka, Krob (86. T. Pilík) – Jovović (72. Kratochvíl), Hübschman (C) (81. Chramosta), Považanec, Sýkora – Matoušek, Doležal. Náhradníci Domácí: Kozáčik, Hloušek, Beauguel, Chorý, Mihálik, Janošek, Pernica Hosté: Hanuš, Pilík, Petrović, Kratochvíl, Acosta, Chramosta, Macháček Karty Domácí: Hejda (č), Chorý Hosté: Sýkora, Doležal, Matoušek, Kratochvíl Rozhodčí Rejžek – Melichar, Hock Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 9 386 diváků

