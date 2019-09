Vrba po Jablonci: Nadstandardní utkání. Vyloučení se dalo předejít | iSport.cz

S vývojem zápasu souvisely velké emoce. O co ve výměně názorů mezi vámi a Petrem Radou, do které se navíc velmi angažoval generální manažer Plzně Adolf Šádek, šlo?

„Já jsem si s Petrem Radou vykládal, že to je výborné utkání, a ať to tak pokračuje i druhý poločas.“

Jakými dalšími slovy toto strhující utkání okomentovat?

„Uvidíme, co se zítra dočtu v novinách, ale já si myslím, že to bylo nadstandardní utkání. Obě mužstva hrála dobře, co se týká ofenzivy. Zápas nabídl hodně zajímavých momentů. Ohromně si cením toho, že jsme dvakrát dotáhli nepříznivý výsledek. Nakonec jsme dali i vítězný gól. A musím opravdu ještě jednou zdůraznit, že to byl dobrý fotbal z obou dvou stran. Je to můj názor, nevím, jestli se budu ztotožňovat s vámi, ale já to viděl takto.“

Toho ukočírovaného průběhu zápasu, který se vyvíjel ve váš neprospěch, proti těžkému soupeři, si opravdu musíte dost vážit, že?

„Pro nás je každá výhra cenná, nezáleží na týmu, proti kterému hrajeme. Ale dávat kvalitu všech klubů na úroveň Jablonce, by byla troufalost. Oni hrají o poháry, před tímto kolem byli na třetím místě. Tudíž šlo o přímou konfrontaci o nejvyšší příčky. Jak jsem řekl, opravdu dobrý zápas od nás i Jablonce. Ukázalo se, že postavení obou týmů v tabulce není náhodné, je to holý fakt. To, že jsme my měli trochu více štěstí, to se ve fotbale stává.“

Zápas vám vyhrály nádherné góly Lukáše Kalvacha a Jana Kopice. Co k těmto trefám říct?

„Hezké (úsměv). Ne, vážně. Hodnotit takovéto góly je samozřejmě pěkné, pomohly nám k tomu, abychom výsledek otočili. Ale hlavně si cením způsobu hry, jakým jsme vítězství dosáhli. Byli jsme aktivní a v některých pasážích trpěliví. Což se nám vyplatilo.“

Kalvach se trefil parádně už v Teplicích, proti Jablonci potvrdil, že zakončení má opravdu kvalitní. Apelujete na něj nějakým způsobem, aby zakončoval častěji?

„Vidíte, že všichni naši hráči se snaží být aktivní, všichni se snaží zabojovat do útočné fáze. Není to o nějakém nakopávání. Chceme hrát útočně, chceme, aby se prosazovali i hráči, kteří mají více defenzivních povinností. Je důležité to, že jsou aktivní.“

SESTŘIH: Plzeň - Jablonec 3:2. Viktoria otočila zápas a zůstává druhá Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Těšně před koncem dostal červenou kartu Lukáš Hejda, který ale zmařil velkou příležitost Jablonce. Dá se za takovéto vyloučení pochválit?

„Já hlavně hráčům říkal, aby při soubojích s Doležalem byli dobře postavení a sbírali odražené balóny. Takže z této chyby se vše odvíjelo. Poté vznikla brejková situace, kterou Lukáš řešil tak, jak ji řešil. Možná tam byl ještě David Limberský. Byl to ale moment, kterému jsme měli předejít.“

Do zápasu nezasáhl Aleš Čermák. Obnovilo se mu staré zranění?

„U Aleše se bohužel obnovilo zranění kolene, vypadá to, že bude marodit trochu déle. Ale nebudu říkat, jak dlouho, protože, když bych řekl nějaký termín, ale hráč by nastoupil dříve, tak to někteří z vás mohou brát osobně. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat, nevypadá to ovšem moc dobře."

A kdy se do sestavy vrátí Roman Hubník, který už hrál za B-tým?

„Roman Hubník od nadstavbové části v minulé sezoně marodil. Měl sice občas světlejší chvilky, ale pak znovu marodil. Z tohoto pohledu jsme chtěli, aby odehrál zápas za juniorku, protože mu chybí zápasová zátěž. Ukázalo se, že vydržel. I na základě toho se rozhodneme, jestli zasáhne do dalších zápasů za áčko.“

Bez evropských pohárů hrajete pouze jeden zápas za týden. Jak moc pozitivně se to projevuje, dle vašeho názoru, na výkonech mužstva?

„Nestěžuju si. Ale myslím si, že když budeme hrát tak náročné kvalifikační zápasy o Ligu mistrů či Evropskou ligu, kdy se hraje víceméně každý týden, tak by bylo možná vhodné vložit nějaké utkání českého poháru. V takovém případě by týmy, které hrají o evropské soutěže, hrály jen tyto zápasy. Už jsem to podle mě říkal, že jsme ve 29 dnech hráli v létě 9 utkání. V tomto si myslím, že pokud bychom měli pak postoupit, tak by z toho profitoval i svaz. Mimo chvil, kdy tu výjimečně budou přímé postupy do Evropy, by se měl pro kluby udělat určitý servis. Bylo by lepší, kdyby tu byl čas na to, aby se na závěrečné předkolo dalo pečlivě připravit. Takto to měli například naši soupeři. Z tohoto pohledu to bylo velmi náročné. S pořádnou regenerací a přípravou by to byla určitě velká výhoda.“

Nyní máte ztrátu tří bodů na Slavii, ta vstupuje do Ligy mistrů. Je tedy její vytíženost výhodou?

„Jak jsem mluvil o těch zápasech po jednom týdnu, tak toto je jiný případ. Ve skupině Ligy mistrů bude hrát v odlišném rytmu. Z tohoto pohledu je to trochu jiné. Ale samozřejmě Slavii čeká hodně náročný program. Dostala snad nejtěžší skupinu, která byla možná. Přeju jí, ať uhraje co nejvíce bodů, aby nám všem pomohla v koeficientu. Ať uhrají maximum možného. Samozřejmě v domácí lize je chceme prohánět. Chceme je dostávat do situace, kdy budou ve střehu, aby neměli žádný obrovský náskok.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43. Kalvach, 66. Procházka, 72. J. Kopic Hosté: 26. Matoušek, 57. Li. Holík Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Limberský – Kalvach, Procházka (78. Janošek) – J. Kopic, Hořava (86. Pernica), J. Kovařík – Krmenčík (82. Chorý). Hosté: V. Hrubý – Li. Holík, Plechatý, Břečka, Krob (86. T. Pilík) – Jovović (72. Kratochvíl), Hübschman (C) (81. Chramosta), Považanec, Sýkora – Matoušek, Doležal. Náhradníci Domácí: Kozáčik, Hloušek, Beauguel, Chorý, Mihálik, Janošek, Pernica Hosté: Hanuš, Pilík, Petrović, Kratochvíl, Acosta, Chramosta, Macháček Karty Domácí: Hejda (č), Chorý Hosté: Sýkora, Doležal, Matoušek, Kratochvíl Rozhodčí Rejžek – Melichar, Hock Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 9 386 diváků

Plzeň - Jablonec: Krásná pumelice Kopice otáčí skóre, 3:2!

Plzeň - Jablonec: Strkanice Rady se Šádkem! Do potyčky se vložil i Vrba

Plzeň - Jablonec: Procházka proměnil penaltu střelou doprostřed, 2:2

Plzeň - Jablonec: Holíkova střela zpoza vápna překvapila Hrušku, 1:2

Plzeň - Jablonec: Kalvachova bomba s odrazem o tyč zaplula do sítě, 1:1