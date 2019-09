Šádek u střídaček dráždí ligu. Sudím prý nevadí, povolení má sám od sebe | iSport.cz

Pár minut před úvodním hvizdem šibalsky mrkl na Josefa Jinocha, kolegu z Mladé Boleslavi, a pak se Adolf Šádek usadil na čestnou tribunu Doosan Areny. V červeném polstrovaném křesle však příliš dlouho nevydržel, jakmile šel Jablonec do vedení, svítila už holá hlava plzeňského bosse i jeho bílé luxusní tenisky v prostoru mezi lavičkami, kde se o přestávce stal aktérem zatím asi největšího skandálu této sezony.

Při odchodu do šaten se Šádek dostal do potyčky s jabloneckým trenérem Petrem Radou, do kterého hrubě strčil, přičemž mezi oběma létaly ostré výrazy. Do šarvátky se posléze zapojil i Šádkův bodyguard, který se od něj nehne na krok, a zjitřené emoce musel uklidnit až domácí kouč Pavel Vrba.

„Zažil jsem to už horší,“ mávl nad celým incidentem rukou po zápase Rada, který se se Šádkem chytil už v květnu při utkání nadstavby. I tehdy totiž generální manažer Viktorie sledoval zápas pár kroků od hrací plochy, což nepůsobí úplně zdravým dojmem.

„To musejí zhodnotit jiné orgány, stojí tam každé utkání,“ podotkl k tomu Rada. „Když to nefunguje, nebo to nejde, přijde dolů. Je to tady takhle daný, že sportovní ředitel stojí mezi lavičkami, jestli to vytváří tlak na rozhodčí, si musejí posoudit oni sami,“ jablonecký kouč.

Povolení vydává sám pro sebe

Přitom každý ve FORTUNA:LIZE ví, že přesně tak to je. Zatímco Vrba z technické zóny usměrňuje své svěřence, Šádek kousek vedle něj pro změnu „koučuje“ muže v černém, především pak čtvrtého sudího, a jeho prostřednictvím i muže s píšťalkou. Proti Jablonci jeho soustavný tlak vedl k tomu, že sudí Pavel Rejžek v první půli rozhodl ve prospěch domácích drtivou většinu sporných situací – a navrch „přehlédl“ evidentní faul Lukáše Hejdy na Jana Sýkoru ve chvíli, kdy hosté šli do nadějného přečíslení. Bodyček plzeňského stopera by přitom zasloužil žlutou kartu.

Martin Wilczek, místopředseda komise rozhodčích, však o Šádkově působení na arbitry nemá podle svých slov sebemenší tušení.

„O tom nevím. Kdyby to tak bylo, tak by mi to ti rozhodčí dali vědět. A například v pondělí Jana Adámková, která dělala čtvrtou rozhodčí, nic takového neříkala,“ uvedl Wilczek na přímý dotaz deníku Sport s tím, že mu nevadí ani Šádkovo stanoviště kousek od hrací plochy.

„Co vím, tak pan Šádek se nepohybuje v technické zóně, ale mimo ni. A tam nepochybně v rámci plzeňského stadionu smí. V tom tedy z našeho pohledu není problém,“ doplnil Wilczek.

Do technické zóny, vymezené bílou čárou, smí pouze členové realizačního týmu a technický doprovod, který je uveden v oficiálním zápise o utkání. Šádek se pohybuje v její těsné blízkosti na základě karty, která mu umožňuje vstup do všech prostor stadionu – takzvaná all access card. Ty vydává povolaným osobám vždy pořádající klub, Šádek tedy uděluje povolení de facto sám sobě.

Ve FORTUNA:LIZE však není v tomto směru žádnou výjimkou, ze stejného místa sledují zápasy například i olomoucký manažer Ladislav Minář či jeho zlínský kolega Zdeněk Grygera.

Na Šádka je však nejvíc vidět. A budí taky největší vášně.

