Sparta proti rasismu. Kam to povede, když se na něj vykašleme? ptá se Štáfek | iSport.cz

„Rasismus má na českých stadionech dlouhou tradici. Co děláš pro to, aby tu zůstala?“ ptá se v ironickém monologu diváka Štáfek. „Když do tvého klubu přijde cizinec, zdůrazni, že je zapotřebí se spoléhat jen na Čechy a na bílé hráče,“ 'nabádá' pak a odkazuje i na to, že rasističtí fanoušci nepočítají góly vstřelené hráči tmavé pleti.

„Kdyby se každej na stadionu vykašlal na rasismus, kam to asi povede? Zmizely by urážky proti černochům, hučení, cizincům by se tady hrálo líp... To by si vážně chtěl?“ ptá se Štáfek.

Video vyvolalo dost reakcí od fanoušků, někteří z nich si ovšem myslí, že určitá skupinka jeho poselství úplně nemusí pochopit. „Snažíme se na youtube komunikovat s lidmi, kteří to na první dobrou nepochopili. A spoléháme i na vás, kteří jste to pochopili. Že se o tom budete bavit, vysvětlovat, proč je rasismus na hlavu a proč ho na Spartě nechceme,“ stojí ve vyjádření na oficiálním twitterovém účtu Sparty.