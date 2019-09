Sparta - Slavia: Stanciu jako nezvaný host. Nadávky i v rumunštině | iSport.cz

Už před výkopem bylo zřejmé, že jej nečeká žádné vřelé přijetí. „Zrádce! Kryso!“ hlásaly na tribunách vyvěšené transparenty domácích příznivců, kteří si neváhali vyhledat i rumunská slovíčka. Když hlasatel četl sestavy obou mužstev, právě u jména šestadvacetiletého fotbalisty se ze sparťanského kotle ozval nejhlasitější pískot.

Při nástupu týmů na hřiště pak z tribun začaly létat plyšové krysy, jak fanoušci předem avizovali. "Doufám, že jich až na hřiště spadlo co nejvíc, aby to šlo na dobrou věc, jak jsme to domlouvali. Myslím, že to bylo nakonec v pohodě," řekl novinářům slávistický záložník Tomáš Souček, který proměněnou penaltou nasměroval červenobílé k výhře 3:0.

"Myslím, že naše vedení udělalo fantastický krok tím, že to dostali na naši stranu a udělali z toho sbírku na dobrou věc. Sparťané se toho podle mě nějak zalekli a moc jich tam nenaházeli," dodal slávistický brankář Ondřej Kolář.

Stancia to každopádně nijak zvlášť z míry nevyvedlo. Hned při jednom z prvních kontaktů s míčem prověřil Heču střelou z voleje, o chvíli později vysunul do stany Coufala, který mířil vedle.

Když poprvé delší dobu vedl míč, ozval se z tribun opět naštvaný pískot, což platilo celý zápas. Ten během kontaktů s balonem mimochodem pokaždé provázel i Davida Hovorku s Josefem Hušbauerem, další exsparťany v červenobílém. A nezůstalo jen u pískání. „Stanciu je č**ák! Stanciu, chcípni!“ znělo z kotle Sparty.

V sedmnácté minutě Stanciu posunul míč na Součka, kterého ve vápně sestřelil Frýdek. Sám faulovaný nařízenou penaltu proměnil a rumunský středopolař si mohl pod sektorem slávistických fanoušků užít radost z vedoucího gólu.

Po půlhodině hry Stanciu znovu pálil, sparťanská obrana jeho pokus srazila na roh. Když ho šel pod kotel příznivců z Vršovič zahrávat, zatleskal jim a byl přivítán pokřikem: „Nico Stanciu, Nico Stanciu, smrt Spartě.“ Rumunský záložník pak dobře kombinoval s Josefem Hušbauerem, po jeho přiťuknutí střílela slávistická desítka technicky těsně nad.

Sparta - Slavia: Stanciu poprvé v akci, po nápaditém signálu pálil z úhlu

I po změně stran byl nejsledovanější muž na letenském trávníku na hřišti cítit. Ihned v první minutě druhé půle se zase dostal ke střele, Heča vyrazil. Krátce nato Slavia zvýšila náskok, když se míč po závaru a střele Petera Olayinky odrazil do brány od Michala Sáčka.

V šestašedesáté minutě viděl druhou žlutou kartu Josef Hušbauer a o chvíli později utkání skončilo i pro Stancia. Z taktických důvodů přepustil místo na hřišti defenzivnějšímu Jaroslavu Zelenému. Hráč se sedmičkou na zádech si při odchodu na střídačku naposledy vyslechl pískot a nadávky, přesto mohl být spokojený. Slavia vypjatý souboj nakonec vyhrála vysoko 3:0, Stanciu ve svém třetím derby pražských „S“ poprvé slavil triumf.

Pískání už beru ve svůj prospěch, řekl Hovorka

"Klobouk dolů před Nicem, jak zvládl ten zápas. Nepamatuju si, že by měl někdo v lize emočně náročnější zápas. Neříkám, že byl nejlepší hráč zápasu, ale byl u prvního gólu a táhl spoustu akcí," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Sparťanští příznivci uráželi i další své bývalé hráče Josefa Hušbauera a Davida Hovorku. "Emoce tam jsou, já fanouškům rozumím. Tu rivalitu znám. Ale moje cesta se prostě nějak ubírá. Jsem rád, že jsem ve Slavii, tohle musím ignorovat a jít dále," konstatoval Hovorka.

"Já to mám (pískání) docela rád. Dříve jsem z toho byl docela nervózní, ale s postupem času to beru ve svůj prospěch. Užívám si to. Chtěl bych pochválit naše vedení, vzali fanouškům soupeře vítr z plachet a z jejich zbraně udělali akci pro dobrou věc," dodal Hovorka.

Sparta - Slavia: Domácí fanoušci házejí plyšáky na hřiště pro Stancia

Sparta - Slavia: Křetínský si před zápasem podal ruku se Stanciem