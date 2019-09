Chladnokrevný Zajíc? To jenom tak vypadalo, usmál se útočník Slovácka | iSport.cz

Hřeje vás remíza?

„Po prvním poločase bychom asi za bod rádi nebyli, ale po průběhu druhého ho asi bereme. Dostali jsme červenou kartu, pak hned gól. Ale bojovali jsme. Snažili jsme se uhrát aspoň remízu.“

Přesto jste mohli i vyhrát, co?

„I když vyrovnali na 1:1, cítil jsem, že jsme lepší. Měli jsme tři čtyři docela velké šance, tlačili jsme. Bohužel pak přišla ta červená. Ten hráč (Šimon Falta) šel sám, a jestli ho (Patrik Šimko) fauloval, tak asi byla udělená správně.“

Bylo na konci znát, že vás je o jednoho méně?

„No jasně. V deseti se hraje těžko. To už jenom bráníte, posouváte se v bloku. Fyzicky je to hrozně náročné.“

Jaké byly souboje se stoperem Vítem Benešem?

„Nevím, co chce rozhodčí pískat. Jdu sám a on mě vždycky zatáhne. Tady mám čáru (ukazuje na krvavý šrám na krku) a nic. Hru Sigmy oživil Pilař, ten je šikovný.“

Je to další vaše remíza? Stačí vám to?

„Je to na nic. Radši, kdybychom prohráli a pak vyhráli. Remíz máme hodně.“