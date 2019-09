Trpišovský: Před penaltou ve mně byla malá dušička, pomohli fanoušci | iSport.cz

Když kope penaltu váš tým, z pověrčivosti se nedíváte. Na pokus Mešanoviče jste se koukal?

„Na soupeře se dívám. Díval jsem se už i na Olomouc a na Kluž, tak v tom pokračuju. Muris v letošní sezoně kopal dvě nebo tři a všechny dal, včetně té proti Spartě. Kopal je, i když hrával za Slavii. Už před zápasem jsme se o něm bavili, že je momentálně ve skvělé formě. Možná nejnebezpečnější hráč Boleslavi. Po těžkém zranění je teď v nejlepším rozpoložení. Myslím, že k neproměněné penaltě přispěli i fanoušci, atmosféra byla skvělá. 18 tisíc lidí na ligový zápas je fantastické. Kdyby taková atmosféra nebyla, možná by gól padl. Blížilo se to evropským pohárům.“

Brzy jste se dostali do vedení, definitivně rozhodnout se vám ale nepodařilo.

„Do poslední vteřiny se o něco hrálo, což je vzhledem k našemu výkonu škoda. Do zápasu jsme vstoupili velice dobře, měli jsme několik nadějných situací. Ale Boleslav se postupně dostala do hry, pak měla i některé příležitosti. V závěru jsme měli spoustu brejků, které jsme nevyřešili dobře a nepřidali druhý gól. Díky tomu se hrálo až do konce. Vždycky říkám, že se může stát cokoliv a dneska se to stalo. Penaltu ale naštěstí neproměnili.“

Nepřipomínalo vám to domácí zápas s Olomoucí?

„Průběhem určitě ano. Ale dneska jsme podle mě hráli mnohem líp než tehdy. S Olomoucí byl náš výkon syrový, nepřesvědčivý. Proti Boleslavi jsme měli možností spoustu. Neproměněnou penaltou soupeře v nastavení tam určitě paralela je.“

Proč o přestávce střídal Ondřej Kúdela?

„Ondra dohrával zbytek prvního poločasu s problémem na noze, takže by ho to limitovalo a nebyl by stoprocentní. Vynucené střídaní. Uvidíme, jestli stihne středu. Je to nakopnutí ze souboje, může to stihnout, ale teď těžko hodnotit. Hráči jsou jinak dost pokopaní, ale myslím, že se do středy dají dohromady.“

Rozhodl Peter Olayinka. Jak se vám zamlouvá vývoj jeho role v mužstvu?

„Je to hráč, který potřebuje hrát pravidelně. Pomohl mu odchod Jardy Zmrhala. Vždycky běhá, bojuje, ačkoliv má některé technické nedostatky. Jeho bodový průměr na minuty je velice dobrý, byť je to neuvěřitelný palič. Na druhou stranu – do těch šancí se dostává. Potřebujeme, aby se při zakládání útoků zklidnil, někdy balon strašně zbytečně vyhodí. Teď si ho vzali do nigerijské reprezentace, což je známka toho, že jeho kvality si všímají i ostatní. Hrozně mu to přeju, dokáže se obětovat pro mužstvo. I když někdy ho chci zabít, jako když nedá šanci na Spartě nebo nepřihraje na deset metrů. Ale obecně máme radši hráče, kteří hrají pro tým a občas něco zkazí.“

Jak vyhlížíte středeční souboj s Dortmundem? Dnes opět jen remizoval, může být na zápas s ním vhodná doba?

„Nevím, kdy je vhodná doba hrát s Dortmundem. Myslím, že pro nás to bude z těch tří nejhorší soupeř. Jejich styl hry je hodně náročný. V kabině mi včera někdo říkal, že hrajou podobným stylem jako my, akorát asi v pětkrát větší kvalitě. A jsou možná ještě větší paliči než my, v zápase s Barcelonou neproměnili snad osm gólových šancí včetně penalty. Za sebe říkám, že to bude strašně náročný zápas. Ale určitě se na to těšíme.“

SESTŘIH: Slavia - Mladá Boleslav 1:0. Olayinka rozhodl, hosté zahodili penaltu Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.