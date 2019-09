Plzeň - Sparta: Holoubek věří Spartě, kde v ní vidí problém Cipro? | iSport.cz

Ivan Kopecký, bývalý trenér reprezentace U21 a expert deníku Sport

1. „Plzeň má zatím nedůrazný útok a těžce se jí střílí góly. Krmenčík s Chorým se sice v posledním utkání prosadili, ale přijde mi, že Krmenčík se zatím nedostal do střelecké pohody, kterou měl před zraněním. Nicméně si myslím, že rozhodnou kvality obou mužstev. Na hřišti bude dominovat Viktoria. Sparta jakmile se dostane pod tlak, určitě udělá chyby v defenzivě a nějakou branku dostane.“

2. „Věřil jsem Spartě v derby, že by v domácím prostředí mohla uspět, ale když jsem viděl, jak odlišný byl projev na hřišti už za stavu 0:0, byl to pro mě obrovský rozdíl. Slavia od začátku věděla, co chce hrát, a plnila to. Kdežto Sparta nikoliv. A podle mého názoru to nebude vědět ani proti Viktorce. Nedávám jí šanci, myslím si, že v Plzni prohraje.“