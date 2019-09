Opava chce z Chrudimi kouče Veselého. Manažer Grussmann preferuje Levého | iSport.cz

Jak vám bylo, když domácí Marek Hanousek napálil v poslední vteřině břevno?

„Tlačil jsem to ven. (úsměv) Jsem rád, že to tam nespadlo. Potřebujeme i štěstí. Poslední minuty se ale musí uhrát jinak. Je potřeba podržet míč. Karviná má nepříjemné vysoké hráče a my jí nabídneme spoustu rohů, standardek. To se mi nelíbilo.“

Bylo náročné hráče připravit po výměně trenéra na utkání?

„Devětkrát po sobě jsme nevyhráli. Je hodně těžké dát hráče psychicky do kupy. Potřebujeme se odrazit od tříbodového vítězství. Kluci se potřebují nakopnout. Nedíváme se teď na krásnou hru. Na začátku utkání jsme udělali tři chyby, které vyústily v penaltu. I díky vystřídání Martina Suse jsme se zvedli a bod je pro nás zlatý. Musíme být pokorní.“

Zápas koučoval asistent Josef Dvorník. Je nyní on tím hlavním šéfem mužstva?

„Domluvili jsme se, že to vede Pepa. Já jsem přítomen tréninku, řešíme spolu sestavu. Ale mám v klubu i jiné povinnosti.“

Kde vidíte rezervy?

„Musíme zapracovat na finální a předfinální fázi. Taky se zklidnit v té přechodové. Byli jsme zbrklí na míči. To musíme týmu vytknout.“