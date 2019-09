Sparťané odevzdávali dresy. Sundej i košili, volali naštvaní fans na Jílka | iSport.cz

Sparťané prohráli v Plzni 0:1. Herně se svým rivalem úplně nepropadli, nicméně do Prahy si vezou nulu. Po výprasku od Slavie ztratili i druhý velký zápas a dostávají se do nepříjemné šlamastiky.

Nezdary samozřejmě velmi rmoutí i fanoušky. Když šli po utkání v Doosan Areně hráči poděkovat k hostujícímu sektoru za podporu, ledacos si vyslechli. Fanoušci je nakonec přinutili vysvléct dresy a fotbalisté tak do kabin odcházeli bez nich.

„Komunikovali jsme s nimi. Řekli nám o dresy, tak jsme jim je dali,“ popsal situaci sparťanský kapitán Martin Frýdek. „Určitě to chápeme. Nedaří se nám, v tabulce jsme na tom tak, jak jsme. Fotbal je o chybách a my bohužel chyby děláme. Hodně nás to štve, bohužel se nám to stává často. Je to složité, jak na to reagovat a být psychicky v pohodě,“ hodnotil zlomeným hlasem.

Pod velkým tlakem je trenér Václav Jílek, pod jehož vedením Sparta hrozitánsky ztrácí v tabulce a stále se nedaří slavný klub nakopnout. Letenští fanoušci přítomní v Plzni po něm chtěli, aby odevzdal svou košili. „Úplně jsem se toho neúčastnil, kotel žádal mojí košili. Viděl jsem, že hráči byli bez dresů. Nevím, co si o tom myslet, jestli nám to pomůže, abychom zvedli výkonnost a bodovali v dalším utkání,“ vyjádřil se letenský kouč.

Snímek ze sparťanského kotle na plzeňském stadionu poté, co naštvaným fanouškům odevzdali hráči své dresy • Foto Twitter/outofcontextspa

Sparta z jedenácti ligových kol prohrála pětkrát, kandidáti na titul se jí povážlivě vzdalují. „Dneska jsem neviděl rozdíl dvanácti bodů na hřišti. Velké zápasy vyrovnaných týmů rozhodují individuální chyby, my jsme je bohužel udělali v obou utkáních (i se Slavií). Snaha tam je, podle mě jsme odehráli naprosto vyrovnané utkání, které mělo skončit remízou,“ dodal Jílek.

Čeká ho spousty práce, aby napravil pošramocené sebevědomí hráčů a hlavně nastartoval značku klubu, která dostává ohromné rány. „Chybujeme často, bohužel se to stává skoro každému. Do téhle situace jsme se dostali sami, musíme se z toho vyhrabat,“ pravil zklamaný Frýdek. „Před každým zápasem si to říkáme. Je to obrovsky složité, víme, že chyby děláme sami. Je to hrozné a frustrující,“ přidal záložník Michal Trávník.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46. Krmenčík Hosté: Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Limberský – Kalvach, Procházka (90+4. Pernica) – J. Kopic, Hořava (90. Beauguel), J. Kovařík – Krmenčík (83. Chorý). Hosté: Heča – M. Frýdek (C), Lischka, Semih Kaya, Sáček – Plavšić, Trávník, Kanga, M. Hašek (77. Juliš), Hložek (69. Graiciar) – Kozák. Náhradníci Domácí: Kozáčik, Hloušek, Pernica, Janošek, Kayamba, Beauguel, Chorý Hosté: Nita, Vindheim, Štetina, Hanousek, Hancko, Graiciar, Juliš Karty Domácí: Brabec, Chorý Hosté: Trávník, Plavšić, Graiciar Rozhodčí Ondřej Pechanec – Petr Blažej, Milan Flimmel Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 11536 diváků

