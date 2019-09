Sparta tápe, ale Jílek má důvěru. Šéf Čupr mluvil o jeho pozici i cílech | iSport.cz

V pondělí ráno, jen několik hodin po dalším ligovém neúspěchu Sparty, to bylo uvnitř fotbalového hnutí silně rezonující téma. Co bude s Václavem Jílkem? Ustojí kouč mizerný vstup do sezony nebo vedení letenského klubu sáhne ke změně?

Á je správně. Jílek má i nadále důvěru, jeho pozice zůstává pevná. „S Václavem Jílkem dál počítáme. Na současnou situaci změnou trenéra reagovat nebudeme, vůbec to nebylo na pořadu dne,“ prohlásil generální ředitel Sparty František Čupr.

Nejslavnější český klub tak i navzdory druhému nejhoršímu vstupu do sezony v rámci samostatné české ligy zůstává v klidu. Minimálně navenek určitě. Tým pod Jílkovým vedením získal v jedenácti kolech pouhých čtrnáct bodů, což dělá bídnou bodovou úspěšnost 42,4 procent.

Jílek i přesto sedí v trenérském křesle pevně, nijak se pod ním nekývá. „Trenér ani nemá žádné ultimátum směrem k dalším k nejbližším zápasům,“ upozorňuje šéf Sparty.