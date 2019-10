Siegl: Nevidím rozdíl mezi Hapalem a Jílkem. Nepřesvědčil mě skoro v ničem | iSport.cz

Třetina základní části FORTUNA:LIGY je minulostí a historicky nejúspěšnější český klub se krčí ve středu tabulky. Sparta neprožívá šťastné období. Na zisk titulu čeká od roku 2014 a zdá se, že ani pod trenérem Václavem Jílkem se v této sezoně nedočká.

Jak aktuálně zní mezi fanoušky populární hláška – Letná hlásí minus 15. Čímž narážejí na ztrátu Sparty na městského rivala Slavii, který prožívá úplně jiné starosti: vede ligu a užívá si přítomnost mezi fotbalovou smetánkou v základní skupině Ligy mistrů.

Jednoduše řečeno, partě kouče Jílka se nedaří. A ve vzduchu se pomalu míhají otázky, jaká je vlastně trenérova pozice. A zda je právě on skutečně tím, kdo Letenské pozvedne.

„Naprosto upřímně: zatím mě nepřesvědčil skoro v ničem. Nevidím rozdíl mezi trenérem Jílkem a Pavlem Hapalem, který však zkraje minulé sezony tak dlouhou dobu hájení nedostal a musel odejít už koncem července,“ připomněl bývalý střelec Sparty Horst Siegl.

„Vedení Sparty možná bude mít prostor k řešení trenérské otázky během blížící se reprezentační pauzy, na druhou stranu nejde měnit kouče donekonečna. Co by měl trenér Jílek zlepšit? Netuším třeba, jakou má autoritu v kabině, ale určitě má velké rezervy v reakcích na vývoj zápasu,“ dodal.

Ačkoliv ze Sparty zní hlasy, že Jílkova pozice je stále pevná a má důvěru, což potvrdil pro iSport Premium také šéf František Čupr, nemusí to trvat dlouho a vše bude úplně jinak. Podle bývalého českého reprezentanta Martina Jiránka může napovědět už sobotní zápas Sparty s Karvinou. „Kyby sparťané ztratili body i proti týmu z nejhorší ligové šestky, mohlo by ho to stát místo,“ domnívá se.

To David Rozehnal si myslí, že trenér Jílek potřebuje na přebudování Sparty stále čas. „Každý kouč by měl dostat šanci na svůj projekt. Pro mě to nejsou tři měsíce, ale minimálně sezona. Je to ale i o hráčích: pokud tomu dají všichni sto procent, určitě si to sedne,“ domnívá se Rozehnal, který ví, že kouč Jílek má určitou vizi a nestřílí nijak od boku: „Věřím, že se jeho styl na herním projevu Sparty ukáže a pak budou všichni říkat, že na Letné udělali dobře, když ho angažovali,“ doplnil bývalý český reprezentant. Celý rozhovor s ním na téma situace Sparty naleznete zde>>>

