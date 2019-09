Rozehnal: V chybách je Sparta na dně. Dresy? Takový extrém jsem nezažil | iSport.cz

Jak je možné, že sparťanští stopeři neustále chybují?

„Přiznám se, že jsem pár podobných chyb jako hráč udělal a padaly z toho góly. Je ale rozdíl, když uděláte chybu za stavu 2:0 pro vás a skončí to 3:1, navíc hrajete celý zápas dobře. Chyba se v takovém případě v uvozovkách zamete pod koberec.“

To ale není případ kiksů ve Spartě…

„Pořád si myslím, že Sparta má kvalitní stopery, jen se jim to teď sešlo. Nevím, jestli smůla, načasování, možná všechno dohromady. Soupeři na Spartu hrají presink, vědí, že její hráči v poli dělají při nátlaku chyby, tlačí na ně záměrně. Sparta je v tomhle na dně, co se týká individuálních chyb, ze kterých dostává góly a stojí jí to výsledky. Ale abych to dokončil.“

Povídejte.

„Jak říkám, Sparta nemá špatné stopery. Teď je tým v období, kdy hráči dělají chyby a ta chyba je strašná. Když zkazíte nějakou rozehrávku uprostřed pole, nevypadá to tak blbě, jako když nahrajete na gól Krmenčíkovi, který to bohužel pro sparťany navíc krásně trefil. Chyby jsou to velké, neměly by se stávat, ale dělají je i hráči ve velkých týmech. Sparta teď má smůlu a jede na špatné vlně.“

Proti Plzni chyboval David Lischka, ve Spartě s ním počítají jako s prvním stoperem. Oklepe se z toho?

„Nelíbí se mi, že se hned dává klukům terč na hlavu a po jedné chybě se odstřelují. Určitě to takhle hrát nechtěl, kdyby ano, Krmenčíkovi by takhle perfektně balon nedal. Bylo vidět, že se přihrávku snaží přitáhnout na gólmana zpátky. Buď mu to skočilo, nebo neměl zpevněnou nohu. To jsou takové maličkosti, které jsou pak hodně vidět. Jinak hrál Lischka dobrý zápas, tuhle situaci mohl lehce podcenit a dopadlo to takhle. Teď je na trenérech a hráčích, aby to v hlavě zpracovali a byli nachystaní na další zápas tak, aby se to neopakovalo.“