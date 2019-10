INSIDER: Odevzdat dresy, to už je za hranou. Mešanovič chtěl penaltu dát | iSport.cz

Osudným byl omyl letenského stopera Davida Lischky. Mladý obránce vracel míč brankáři Milanu Hečovi, ovšem tak nešťastně, že z toho byl snadný balon pro útočníka Michaela Krmenčíka. Ten vzápětí vstřelil svůj 49. ligový gól. „Technická chyba, bylo vidět, jak míč skákal,“ vrací se ke kuriózní situaci Jiránek. Neměl ale Lischka celou situaci vyřešit úplně jinak než automatickým pokusem o další z mnoha přihrávek zpět?

„Přes brankáře hrála i Plzeň, aby to vykombinovala a dostala se výš,“ upozorňuje bývalý reprezentační stoper. Lischkovým problémem prý bylo to, co paradoxně spíše vypadá jako výhoda. „Možná kdyby byl pod větším tlakem, pustil by si míč do lajny a hrál ho dopředu. Takhle věděl, že má čas, a chtěl nahrát brankáři.“ Jiránek ovšem míní, že po prvotním šoku Lischka zbytek utkání zvládl se ctí. „V první chvíli bylo vidět, že je z toho vyřízený, ale pak zápas dohrál v klidu.“

Po další porážce nazlobení sparťanští fanoušci vyzvali hráče, aby odevzdali dresy. Zatímco trenér Václav Jílek, po němž žádali jeho košili, se otočil a šel pryč, letenští fotbalisté v čele s kapitánem Martinem Frýdkem je poslechli. To Jiránka zarazilo. „Nikdy jsem to nezažil,“ kroutí hlavou obránce se zkušenostmi z Itálie či Ruska. „Bylo to až za hranou. Hráči ani neměli sílu se tomu postavit, nechtěli fanoušky ještě víc pobouřit, ale myslím si, že jim to nepomůže,“ soudí.

Pozoruhodný okamžik málem změnil skóre rovněž v Edenu, kde Slavia do poslední minuty vedla nad Mladou Boleslaví 1:0. Pak však přišel souboj Jaroslava Zeleného s Antonínem Křapkou, po němž následovala penalta. Pozornost vzbudila už ta fáze střetu, v níž Křapka protihráče odstrčil rukama. „Bylo tam odstrčení, ale neřekl bych, že šlo o faul,“ glosuje Jiránek.

Penalty se při absenci parťáka Nikolaje Komličenka ujal Muris Mešanovič – tedy muž, který ve Slavii strávil tři roky a získal si za svůj buldočí styl a nasazení sympatie fanoušků. Ti ho také vyvolávali i během sobotního utkání. Mohly tyto emoce hrát v jeho případě roli a měl vůbec na pokutový kop jít? „Věřil si, chtěl penaltu dát,“ nepochybuje Jiránek. A nemyslí si ani, že měl těsně před tím zasáhnout mladoboleslavský trenér Jozef Weber. „To nejde, většinou jsou určeni tři hráči a oni se musí domluvit,“ má jasno.

