Uhrin: Proč Sparta nekoupí pořádného hráče? Někteří velký klub nesnesou | iSport.cz

Spartu sleduje zpovzdálí. „Na stadion nechodím, ale na každý zápas koukám v televizi,“ říká trenérský bard Dušan Uhrin starší, který Letenské mimo jiné prováděl památným tažením v nultém ročníku Ligy mistrů v sezoně 1991/1992. Současné postavení uprostřed tabulky a masivní patnáctibodová ztráta na vedoucí Slavii a dvanáctibodová na druhou Plzeň ho nemohou těšit.

„V útočné činnosti to není špatné,“ začíná Uhrin své hodnocení aktuální situace Sparty. „Základ je však obrana, a ta sparťanská dělá pořád chyby. Měla by se stabilizovat,“ vidí legendární kouč. „Majitel pan Křetínský má peníze, tak proč nekoupí pořádného hráče?“ diví se.

Trenér vicemistrů Evropy z roku 1996 naznačuje, co může Letenské srážet. „Ne každý snese velikost takového klubu. Někteří hráči přijdou do Sparty, zamává to s nimi a psychicky se nedají dohromady. Myslím, že to je otázka skoro celé obrany. Vezměte si Štetinu, v Dukle byl vynikající, Radakovič v Olomouci taky. Přijdou do Sparty a nic. Nebo záložník Trávník. V Jablonci byl výborný, někde jsem říkal, ať ho Sparta koupí, a teď se mu tam nevede. Myslím, že někteří hráči to nevstřebali,“ přemýšlí šestasedmdesátiletý odborník.

Uhrin na stadionu v Edenu asistoval u slavnostního zahájení výstavy, která je spojená s kvalifikačním zápasem Česka s Anglií a zaměřuje se na fotbalové propojení obou zemí. Stříbro z evropského šampionátu v Anglii v roce 1996 je jedním z motivů. „Můj nejsilnější moment z tohoto mistrovství? Když Mirek Kadlec proměnil v semifinále s Francií penaltu a postoupili jsme do finále,“ vypálí trenér.

Přiznává však, že se nechal unést až moc. „V tu chvíli ze mě všechno spadlo, a to byla chyba. Měli jsme dál pokračovat ve stejném napětí, protože i to trenér na hráče přenáší. A spíš než hráči jsem se postupem uspokojil já,“ říká Uhrin.

Ve finále Češi podlehli Německu 1:2 po zlatém gólu Olivera Bierhoffa v prodloužení. Český kouč po této brance vystartoval. „Viděl jsem, jak má asistent rozhodčího praporek nahoře. Ale když to viděl, dal ho dolů. Proto jsem přeskočil banner a říkal jsem klukům, ať to reklamují. Oni ale byli úplně dole, což se není co divit,“ vypráví kouč.

