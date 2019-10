SESTŘIH: Sparta - Karviná 4:0. Kozák dal hattrick, exhibici završil Kanga | iSport.cz

Podrobnosti připravujeme...Sparta, která se musela obejít bez podpory disciplinární komisí zavřeného kotle, si v úvodní desetiminutovce vypracovala dvě šance. Kozák a Lischka se ale mezi tři tyče netrefili. Na druhé straně si v 11. minutě krajní obránce Ndefe naběhl do vápna na dlouhý centr Kouřila, ale trefil pouze vyběhnutého brankáře Heču.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14. Kozák, 51. Kozák, 59. Kozák, 85. Kanga Hosté: Sestavy Domácí: Heča – Sáček, Hancko, Lischka, M. Frýdek (C) – Graiciar (74. Plavšić), Trávník, Kanga, M. Hašek, Hložek (80. Vindheim) – Kozák (69. Tetteh). Hosté: Hrdlička – Ndefe (46. Putyera), Kouřil, Rundić (C), Čonka – Lingr (88. Jan Moravec), Smrž, Marek Hanousek, Ba Loua – Petkov (80. Bukata), Petráň. Náhradníci Domácí: Nita, Vindheim, Štetina, Tetteh, Plavšić, Juliš, Hanousek Hosté: Puchel, Putyera, Moravec, Krivák, Weber, Bukata, Neuman Karty Domácí: Hancko, Kanga, Sáček, M. Hašek Hosté: Rundić, Petráň, Marek Hanousek, Petráň Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Koval Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 7 181 diváků

Sparta se prosadila po necelé čtvrthodině hry. Trávník poslal dlouhý centr na Hložka, který z první přihrál do vápna na volného Kozáka a třicetiletý útočník třetí brankou v ligové sezoně poslal Letenské do vedení. To bylo ze strany domácích v prvním poločase vše. Na druhé straně hrozili Slezané z brejků, které však nedotáhli do konce.

Ihned po přestávce zahrozili hosté mnohem výrazněji. Ba Loua z přímého kopu našel v šestnáctce Rundiče, který hlavou těsně minul.

O chvíli později mrzela Karvinou neproměněná šance ještě víc, protože Hašek ve skluzu vysunul za hostující obranu Kozáka, který zakončením na zadní tyč zvýšil na rozdíl dvou branek. Regulérnost branky musel kvůli hraničnímu ofsajdu potvrdit videorozhodčí. Vzápětí pálil před vápnem Kanga, pouze však do Hrdličkovy náruče.

Po téměř hodině hry završil Kozák hattrick. Sedmnáctiletý záložník Hložek se zbavil Smrže i Kouřila a před prázdnou branku předložil míč Kozákovi, jenž měl snadnou práci. Někdejší hráč Lazia Řím či Aston Villy se radoval z druhého hattricku v soutěži. Ten první zaznamenal v dubnu v dresu Liberce pouze z penalt.

Poté Petráň po faulu na Hancka uviděl druhou žlutou kartu a nejlepší karvinský střelec musel předčasně opustit hřiště.

Sparta bez problémů kontrolovala hru a hnala se za další trefou. Její snaha však dlouho troskotala buď na Hrdličkovi, nebo brankové konstrukci. Nejprve Hrdlička vyrazil střelu střídajícího Tetteha, který vymíchal hostující obranu. Následný Trávníkův pokus skončil na břevně. O chvíli později se Hrdlička vyznamenal proti Hložkově střele do protipohybu, kterou vytěsnil na roh. Hložek se nedočkal ani později, když jen zamířil do břevna. Další Tettehův pokus Hrdlička znovu zastavil.

Domácí se dočkali v 85. minutě, kdy Kanga přesnou ranou k tyči z hranice vápna nedal Hrdličkovi šanci. Gabonský záložník sedmým gólem dorovnal v tabulce střelců Rusa Nikolaje Komličenka z Mladé Boleslavi.

Sparta neprohrála v soutěži s Karvinou v šestém ze sedmi utkání. Svěřenci trenéra Václava Jílka vyhráli teprvé druhý z posledních šesti ligových zápasů. Karviná, kterou vede bývalý hráč a kouč Sparty František Straka, prohrála po pěti kolech a venku po čtyřech duelech.

