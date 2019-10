Grigar by bral i bod, vychytal tři: Spartu si doma můžeme užít | iSport.cz

Teplice válí, co?

„Máme teď sérii bez porážky. Udělali jsme tři výhry a tři remízy. Máme sedmnáct bodů a další zápas doma se Spartou si můžeme krásně užít.“

Bylo těžké uspět v Opavě?

„V prvním poločase jsme měli Marym (Jakubem Marešem) dvě dobré šance. Opava jen nějaké střely z dálky, většinou vedle. Ve druhé půli tam jednu dobu létalo hodně centrů, ale soupeř se moc nedostal do zakončení. Na to, jak jsme byli celkem malí, jsme to docela dobře uskákali. Tři ze čtyř našich hráčů vzadu měli snad sto sedmdesát centimetrů. Ale zvládli jsme to. Hřiště bylo úplně perfektní. Balon nikde nestál v kalužích, i když celý den pršelo.“

Asi byste vzhledem ke dvěma červeným kartám brali i bod, ne?

„Opava měla nasazení, výborné fanoušky. Určitě jsme si v průběhu zápasu říkali, že bod by byl dobrej. Chtěli jsme hrát pozorně zezadu, což se podařilo. A nakonec jsme využili i šanci. V první půli chytil jejich gólman dva jasné góly.“

Střelecky se opět prosadil útočník Jakub Mareš. Co na něj říkáte?

„I s pohárem má pátý zápas za sebou gól. Padá mu to a to je dobře. Jsou z toho body. Výborné.“