Rezek po remíze: Vždycky chceme, aby to byla jízda. Na Faltu jsem řval | iSport.cz

Předvedli jste lepší výkon než v posledních zápasech, že?

„Chtěli jsme tohle utkání zvládnout a myslím, že už to vypadalo trošku jinak než v těch předchozích dvou třech zápasech. Nechci říct, že jsme v nich nechtěli, vždycky jdeme na hřiště vyhrát, ale taková zarputilost tam předtím nebyla.“

Bod berete?

„Ano, počítá se každý bod, ale chtěli jsme zvítězit. Možná budeme trochu zklamaní, ale zase musíme respektovat sílu soupeře.“

Opět jste nedali gól, na který čekáte už 416 minut. Co vám v koncovce chybí?

„Asi malinko větší klid. V prvním poločase jsem to měl nádherně na levačku, ale trošku se mi to svezlo, trefil jsem pak míč špičkou místo nártem. Jsou to maličkosti. Víme, že asi nějaká deka na nás byla. Tímhle zápasem jsme ji ze sebe chtěli dostat. Myslím, že jsme to odehráli s hlavou nahoře.“

Může se dlouhá série bez vstřeleného gólu podepisovat na vaší psychice?

„Když jdu na hřiště, určitě to tak neberu. Samozřejmě, góly ode mě se tak úplně nečekají. To se asi musíte zeptat jiných kluků. Ale spíš na hřiště jdeme s tím, aby to byla jízda od začátku do konce s tím, že nějaký gól dáme.“

Co jste říkal na přímý kop Šimona Falty, který parádní ranou trefil tyč?

„Hned jsem na něj řval, že to byla krásná střela. Věřil jsem, že ho napodobím, akorát že dám gól. To se bohužel nepovedlo.“

Po čtyřech porážkách jste bodovali. Povzbudí vás to?

„Když takový těžký zápas proti silnému soupeři zvládnete dobře, může se vaše sebevědomí zvednout. Na druhou stranu jestli zase do dalšího zápasu půjdeme na hřišti s tím, že se nemůže nic stát a že to nějak odehrajeme, dostaneme další facku.“