Doležal: Možná jsme se zbytečně báli. Slavia je nadupaná, kvalita jde vidět | iSport.cz

Sérii domácí neporazitelnosti vám znovu přerušila Slavia. Co rozhodlo?

„Slavia byla kvalitnější. Drželi jsme se do 70. minuty, ale neměli jsme na druhou stranu v podstatě ani žádnou šanci. Příležitosti přišly až po dvou inkasovaných gólech. Škoda, že si Vladimir Jovovič ve 42. minutě nepohlídal ofsajd. Kdybychom vedli 1:0, možná by utkání vypadalo jinak. Ale soupeř potvrdil svou kvalitu a vyhrál zaslouženě.“

Mrzí Jovovičova nevyužitá šance hodně? Řítil se zleva sám na Koláře.

„Prvně by nemohlo jít o ofsajd, měl si situaci lépe pohlídat, nebo měl centr přijít dřív. Ale i tak se podle mě nemáme za co stydět.“

V první půli jste dokázali Slavii vzdorovat, ve druhé vás už začala přehrávat...

„Nevím, co se stalo. Běhali jsme hodně bez balonu, takže síly ubývaly. Chybělo nám větší doplňování útoku, možná jsme se až zbytečně báli. Soupeř obranu hodně otvíral, měli jsme zkvalitnit mezihru a podržet déle balon. Ale proti Slavii je to těžké...“

Chyběla tedy nakonec v útoku hlavně odvaha?

„Těžko říct, když hrajete se Slavií 0:2, už nemáte co ztratit, maximálně můžete dostat třetí gól. Šance jsme si nakonec vytvořili, ale bohužel jsme se neprosadili.“

Máte po zápase pocit, že je Slavia v lize nejtěžší soupeř?

„Ano, potvrzují to od začátku sezony a i v Lize mistrů. Kádr Slavie je nadupaný, mají k dispozici strašně hráčů. Kvalita jde určitě vidět.“

Kvůli dohodě klubů vám navíc chyběli dva neproduktivnější hráči Matoušek se Sýkorou. Hlavně rychlostně by se hodili, že?

„Možná chyběli, je škoda, že nemohli hrát. Jde o takový český nešvar, ale mají to zapsané ve smlouvě, nedalo se nic dělat. Chtěli jsme se s jejich absencí vyrovnat.“

U půlící čáry jste občas vypadal dost odstřiženě od hry. Bylo těžké v zápase plnit své úkoly?

„Bohužel jsme nezískávali balony, podobné utkání prostě někdy přijde. Proti Slavii bychom asi letos museli předvést nadstandardní výkon, abychom brali body. Myslím, že hra nakonec nebyla zase tak špatná, ale šance, které přišly, jsme, jak už jsem říkal, nevyužili.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 70. T. Souček, 73. Olayinka Sestavy Domácí: V. Hrubý – Li. Holík, Plechatý, Břečka, Krob – Kratochvíl (87. Velich), V. Kubista (62. Hämäläinen), Hübschman (C), Považanec (76. Chramosta), Jovović – Doležal. Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil – Masopust (63. Provod), Hušbauer, T. Souček (C), Stanciu (83. Hora), Olayinka – Tecl (68. Milan Škoda). Náhradníci Domácí: Hanuš, Pilík, Hämäläinen, Macháček, Chramosta, Peřina, Velich Hosté: Kovář, Holeš, Van Buren, Provod, Škoda, Ševčík, Hora Karty Domácí: V. Kubista, Doležal Hosté: Stanciu, Bořil Rozhodčí Zbyněk Proske. Asistenti: Radek Kotík, Radim Dresler. Čtvrtý rozhodčí: Ondřej Berka. VAR: Ondřej Pechanec Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 4863 diváků

