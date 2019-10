Nguyen chce zase nulu v derby: Lidé nás zastavují, ať hlavně vyhrajeme | iSport.cz

Filip Nguyen se dostal do ligy až v 26 letech • Michal Beránek (Sport)

Filip Nguyen prodloužil v Liberci smlouvu do roku 2022 • Pavel Mazáč (Sport)

Minulý rok, na konci října, chytil v derby s Jabloncem (0:0) penaltu, čímž nastartoval výbornou formu v následujících měsících. Statisticky se Filip Nguyen držel celou sezonu mezi nejlepšími gólmany, nakonec nasbíral 12 nul a z liberecké dvojky se vypracoval mezi nejsledovanější brankáře ligy. Teď věří, že by podještědský souboj mohl přinést další šňůru. „Doufám v začátek série, na zápas s penaltou si moc dobře pamatuju. Ještě ráno jsem byl v nemocnici na kapačkách,“ usmívala se opora Slovanu.

Vnímá vůbec brankář atmosféru derby?

„Myslím, že je jedno, jestli jde o gólmana, nebo o hráče. Všichni derby vnímají, v Liberci žijeme a zastavují nás i na ulici lidé s tím, ať hlavně v sobotu vyhrajeme. Z tohoto pohledu jde o specifické utkání. Vlasta Hrubý, brankář Jablonce, derby určitě taky vnímá.“

Jablonec určitě alespoň po očku sledujte. Co na jeho výkony říkáte?

„Sleduju Jablonec pravidelně a musím říct, že má ohromnou ofenzivní sílu. Když jim vypadne Jan Matoušek, což vypadá, že se stane, mají spoustu dalších šikovných hráčů a dokáží ho nahradit. Budou nebezpeční i bez jejich nejlepšího střelce.“

Na Střelnici se vám v minulé sezoně, téměř před rokem, povedlo chytit penaltu. V tu dobu se vám začalo hodně dařit, pamatujete?

„Vzpomínám si na ten den úplně přesně. Byl jsem ráno před zápasem ještě na kapačkách, protože mě bolela záda. Pak se mi povedlo chytit penaltu, což je hodně o štěstí. Za něco podobného bych byl teď určitě rád. Nul není tolik, co bývalo, a dostáváme hodně gólů. Doufám, že právě derby by mohlo odstartovat šňůru ať už výher, nebo nul.“

A záda máte už v pořádku?

„No, pořád s nimi mám nějaké problémy… Bavil jsem se před tiskovkou s Vlastou Hrubým a my gólmani to máme obecně se zády trochu složitější. U mě už je situace lepší, ale pořád na ní musím pracovat.“

Složitější kvůli nárazům?

„Ano, záda dostávají hodně zabrat. Ať už kvůli pádům, nebo pozici v předklonu.“

Začínají se u brankařů problémy se zády projevovat už na začátku kariéry? V sedmadvaceti jste přece jen pořád mezi gólmany mladík.

„Každý to má trochu jinak, ale kdybych se mohl vrátit do osmnácti, staral bych se o svoje tělo jinak. Teď už nejde vše dohnat, můj dnešní přístup je ale úplně jiný než před deseti lety. Kdybych mohl vrátit čas, byl bych vděčný, určitě bych na záda netrpěl tolik, co trpím.“

V aktuální sezoně Slovan inkasuje průměrně o dost víc branek než během začátku minulé sezony, kdy jste v lize začínal. Osobně je to pro vás asi velké téma, že?

„Rozebírám si každý gól. Jsem na sebe dost kritický, pokaždé si pouštím v televizi akce několikrát a pokaždé najdu něco, co bych mohl udělat líp. Góly mě dost štvou.“

Je to souhra náhod?

„Mám vlastně nulu akorát z Karviné. Těžko říct, jestli jde o souhru náhod, nebo jestli jsem se zhoršil… Je ale pravda, že minulou sezonu třeba z deseti zápasech ve čtyřech utkáních ani jednou soupeř nevystřelil na bránu. V aktuální sezoně se to nestalo ani jednou, roli hraje víc faktorů.“

Naopak ofenziva ale funguje, že?

„Čtyři góly, které jsme dali Českým Budějovicím (4:2), jsem v Liberci snad ještě nezažil. Byl bych rád, kdyby padalo hodně branek. Pak už je v podstatě jedno, jestli dostaneme dva góly. Když dáme tři, soupeře přestřílíme. Ofenziva je na tom u nás tentokrát líp než defenziva.“

Jak derby vnímáte? Máte ho na stejné úrovni jako zápasy proti Spartě, Slavii a Plzni?

„Určitě, je na podobné úrovni. Ale uvidíme, jak na něj zareagují lidi. Zápasy dělají obecně lidi, jestli jich přijde tisíc, nebo osm tisíc je obrovský rozdíl.“