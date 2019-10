Expert Kopecký: Sparta ukazuje tvář. O Slavii se nebojím ani s Barcelonou | iSport.cz

Další ztráta Sparty, poločasové trápení slávistů proti Příbrami i třígólové představení Plzně. Žhavá víkendová témata rozebírá Ivan Kopecký, ligový expert iSport.cz a deníku Sport. „Liga nabrala tempo, už se těším na nedělní šlágr Plzeň vs. Slavia,“ říká bývalý trenér české jednadvacítky či mistrovských Vítkovic. V zamčené části rozhovoru mluví o skončené sérii neprůstřelnosti slávistického brankáře Ondřeje Koláře, rezervách Plzně či o tom, že by se Spartě hodil kanonýr David Lafata.

Začněme Spartou: zklamala vás remízou v Teplicích?

„Sparta mě zklamala jen výsledkem.“

Výkonem ne?

„Vůbec. Přišlo mi, že poprvé hrála jako kompaktní tým. Řady se prolínaly, kraje jezdily... Sparťané doplatili na neproměňování šancí: kdyby dali už v první půli jeden nebo dva góly, byli by klidnější a zápas v pohodě dohráli.“

Jenže to se nestalo.

„V poločase jsem si myslel, že to skončí 0:0, jenže Sparta se trefila a šla za vítězstvím. Pomohlo jí, že se ustaluje sestava: v porovnání s předchozím zápasem proti Karviné (4:0) došlo jen ke dvěma změnám. Jakkoliv to po další ztrátě může znít paradoxně, sparťané konečně hráli jako jeden tým a všichni hráči plnili svoje úkoly, nebyl tam chaos jako dřív.“

Přesto Sparta vyhraný zápas ztratila, nikoliv poprvé po gólu v závěru zápasu. Čím to?

„Složitá otázka, důvodů je víc. Sparta má velký problém rozhodnout zápas dřív, což se týkalo i zápasu v Teplicích. Stačil by větší klid v zakončení a schopnost za každou cenu dotlačit míč do branky. Je to otázka rozvahy a zkušenosti.