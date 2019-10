Drobný úřaduje v Dynamu. Zklidňuje mladíky, ale rozhovor? Bolí mě mluvit | iSport.cz

Několik minut se nechal od tiskového mluvčího v šatně přemlouvat, aby po vítězné premiéře přišel mezi novináře a podělil se o čerstvé dojmy z české ligy, kterou okusil po dlouhých osmnácti letech. Nakonec souhlasil. Přišel, řekl, že transfer karta z Německa se vyřídila až během cesty do Olomouce, a odešel. „Nezlobte se, mám vykřičené hlasivky. Když mluvím, bolí mě to. Opravdu to nejde,“ omluvil se a během minuty zamířil zpátky do kabiny.

Jaroslav Drobný. Čtyřicetiletý svéráz a českobudějovická posila last minute, která má pomoct nováčkovi k záchraně. Na hřišti bude Dynamu platnější než v mixzóně.

Napoprvé se mu to povedlo, výhra 3:1 na hřišti ambiciózní Sigmy patří do kategorie překvapivých. Nicméně zrodila se naprosto zaslouženě. I díky Drobnému, který sice nemusel likvidovat vyložené gólové šance, ale na mnohem mladší spoluhráče – až na podobně zkušeného kapitána Tomáše Sivoka – přenesl klid.

„Jarda je pro nás všechny legendou. Posilou pro celé České Budějovice je hned od chvíle, kdy s námi začal trénovat. Určitě nám ještě hodně pomůže,“ nepochybuje slovenský útočník Ivan Schranz. I on patří k současným největším tahounům, v posledních dvou duelech se trefi l třikrát.

Už před utkáním na Andrově stadionu byla na brankáři, jenž si v předchozí sezoně připsal dva bundesligové starty za Fortunu Düsseldorf, vidět maximální koncentrace. Drobného obrovské svítivě žluté rukavice, ve kterých skryl páskou obvázané prsty, jako by paralyzovaly olomoucké hráče už při rozcvičce, v samotném utkání je totiž příliš nevyprášili. Nebýt smolné Sivokovy teče z bezprostřední blízkosti, slavil by populární šprýmař s číslem 33 na dresu hned čisté konto.

„Díky Drobasovi, který to zklidnil, působilo mužstvo velice kompaktně, sebejistě a týmově. Bylo vidět, že má obrovské zkušenosti. Vypadal přesně tak, jak jsme si představovali. Vnesl do mužstva obrovský klid, klukům pomohl v důležitých situacích. Jsem za něj rád,“ chválil trenér David Horejš.

Zajímavé je, že Drobný je už třetím brankářem Dynama, který nastoupil v tomto ročníku do ligového utkání. Jako jednička začal sezonu Jindřich Staněk (23), jenž odchytal jedenáct zápasů, proti Bohemians byl předminule mezi třemi tyčemi Zdeněk Křížek (36). A nyní přišla další změna.

„Máme tři brankáře. Snažíme se to vždycky vyhodnotit tak, aby to bylo co nejprospěšnější mužstvu,“ řekl Horejš. Nadějný Staněk, o nějž se ještě nedávno zajímala Slavia, se v Olomouci vůbec nevlezl do nominace.

„Hráčům zdůrazňujeme, že musí v každém tréninku i zápase dokazovat svou pozici, musí se o ni prát. Jarda je neskutečný profík, věřím, že klukům otevře oči,“ naznačil kouč poněkud línější přístup nejmladšího z gólmanů. Zato bek Jiří Kladrubský naposledy v sestavě překvapivě chyběl z taktických důvodů. „Pořád na něm chceme stavět, ale rozhodli jsme se pro rychlostnější sestavu,“ ujistil Horejš, že s téměř čtyřiatřicetiletým univerzálem nadále počítá.

„Jirka je platnou a důležitou součástí pro kabinu, i když nehraje. Zkušenosti prokazuje i jako střídající,“ dodal k jeho nové roli.

Po výborném výkonu na Hané je jasné, že žádné převratné změny proti Karviné nenastanou.