Je to chaos, píší Teplice Chovancovi. Proč měl VAR se Spartou zasáhnout? | iSport.cz

„Rozhodčí, jak na hřišti, tak u videa všem jasně ukázali, jak snadné je technologii - která by měla sloužit k podpoře férového rozhodování zápasu a usnadnit jim jejich práci – zneužít a znevážit její přínosy. Je zcela jedno, jestli hlavní rozhodčí nebo VAR jednají takto úmyslně nebo z neschopnosti, v každém případě nemají na ligovém trávníku co dělat,“ píše v otevřeném dopise šéfovi rozhodčích Jozefu Chovancovi člen představenstva Teplice Petr Hynek.

Nejde jen o popsané situace. Teplice řeší i držení Jakuba Řezníčka ve vápně na konci zápasu. „Že se tímto momentem, Vámi řízená komise ani nezabývala nebo ho, na rozdíl od drtivé většiny odborné veřejnosti, považovala za zcela v pořádku je pouze potvrzením, že pracuje chaoticky a nesystémově,“ prohlašuje manažer „sklářů“ společně s výzvou, aby šéf komise rozhodčích situaci řešil.

Teplice - Sparta: Frýdek tahal Řezníčka za dres ve velké šanci, ani tady se nepíská penalta

Jan Machálek prý velmi přesně popsal, co se v Teplicích v obou zásadních situacích stalo. Při Hložkově ruce i při Frýdkově faulu před sparťanským gólem. Jen to špatně vyhodnotil. Ta věrná interpretace však prý znamená, že VAR postupoval správně, když sudího nevolal k monitoru.

Michal Beneš, hlavní garant FAČR ve věci videorozhodčího, se za Petra Ardeleanua staví.

„VAR situaci kontroloval a přesně odpovídala tomu, jak byla při vzájemné komunikaci popsána rozhodčím Machálkem, který se rozhodl pokutový kop nenařídit. Při této komunikaci zdůvodnil veškeré elementy, které ho k jeho rozhodnutí vedly. Tento popis přesně odpovídal dostupným záběrům, a proto VAR nezasahoval. Pokud by situaci popsal rozhodčí Machálek jinak, než bylo zřejmé z dostupných záběrů, tak by VAR intervenoval a došlo by k přezkumu. Tuto situaci jsme probírali s Paulem van Boekelem, který byl VAR na středečním utkání Ligy mistrů Slavie proti Barceloně, a potvrdil, že postup VAR byl správný,“ vysvětluje Beneš situaci u Hložkovy ruky.

Tomáš Bárta, šéf projektu VAR v Česku a kandidát LFA do komise rozhodčích, ho v podobném duchu doplňuje. „V takových situacích už VAR nemusí doporučovat přezkum u monitoru. Rozhodčí by tam neviděl nic nového a konečné rozhodnutí je vždy pouze na něm, nikoliv na VAR,“ říká.

Podle deníku Sport se tím porušuje základní premisa celého projektu. Ta by se dala shrnout do věty: VAR doporučí hlavnímu rozhodčímu přezkoumání, pokud zjistí, že se dopustil zjevného omylu. Tečka.

Jinými slovy, i kdyby arbitr na hřišti popsal situaci pregnantně, s nadsázkou včetně úhlu, který svírala ruka s tělem, primární je toto: Byla to zjevná chyba? Ano? Doporučuji monitor. To se v Teplicích nestalo ani v jednom ze dvou zásadních případů. Především Hložkova ruka po tom však volala. Pro příklad, jiným případem by mohla být třeba situace ze stejného zápasu, kdy Martin Frýdek tahal při zakončení v šestnáctce Jakuba Řezníčka za dres. I tento moment VAR patrně řešil a zde by mohl dojít k tomu, že nešlo o zjevnou chybu, pochopitelně za předpokladu, že sudí zákrok viděl. To proto, že rozhodčí mohl argumentovat tím, že Řezníček zakončil, držení za dres ho při střele nelimitovalo apod.

Hložkova ruka je ovšem jiný případ.

Petr Ardeleanu coby VAR vysvětloval, proč sudího nepozval k monitoru, podobně jako Beneš či Bárta. Tedy shodou Machálkova popisu s realitou. Podle Sportu tedy coby videorozhodčí chyboval.

Je tu ovšem ještě druhá možnost – že ani pro něj, stejně jako pro Machálka, nešlo o jasnou penaltu. To by situaci trochu pootočilo. Coby VAR by se zachoval správně, protože by se z jeho pohledu nejednalo o zjevné pochybení. Selhalo by však jeho rozhodcovské oko. Jako se to stalo Janu Machálkovi.