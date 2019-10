Stanciu: Trpišovský věděl, že půjdu do Slavie. Co skřípalo ve Spartě? | iSport.cz

Expert Sportu Ivan Kopecký možný přestup Nicolae Stancia do Slavie příliš nechápe • Michal Beránek (Sport)

Nicolae Stanciu pózuje ve slávistické šatně po svém přestupu do týmu českého mistra • Martin Malý (SK Slavia Praha)

V Edenu hrdina, opora základní sestavy a skromný kluk. Na Letné krysa, zrádce nebo radši vůbec nic. Nicolae Stanciu sice v Česku začínal v rudém dresu, jenže i kvůli neshodám s trenérem Ščasným odešel. „A trenér Trpišovský už v tu chvíli věděl, že se do Prahy vrátím,“ prohlásil rumunský záložník pro slávistický magazín Poločas k duelu s Barcelonou.

Nicolae Stanciu strávil na Spartě rok. Přišel na konci ledna 2018, tehdy ještě do týmu vedeného Andreou Stramaccionim. Ital na lavičce letenského týmu brzy skončil a ani jeho nástupce Pavel Hapal nevydržel déle než pár měsíců. Když na konci ledna 2019 Rumun odcházel na blízký východ, týmu už šéfoval Zdeněk Ščasný.

„Na začátku bylo vše dobré, ale ke konci už to takové nebylo. Neměl jsem ideální vztah s trenérem a do toho přišly špatné výsledky. V prosinci přišla první nabídka, kterou klub odmítl. Během přestávky se udělaly nějaké přestupy a když přišla druhá nabídka, řekl jsem jim, že chci odejít,“ ohlíží se Nicolae Stanciu za svým angažmá ve Spartě pro slávistický klubový magazín.

Stěhoval se do Saúdské Arábie, konkrétně do klubu Al Ahlí. V tu chvíli netušil, že tam stráví jen necelý půlrok a že Česko není uzavřená kapitola. Nicméně minimálně jeden člověk už měl v hlavně letní kontroverzní návrat do Prahy, jen na druhý břeh Vltavy.

„Když jsem přišel, tak trenér Trpišovský řekl, že když jsem odcházel ze Sparty, tak už si v tu chvíli byl naprosto jistý, že se do Prahy vrátím, protože mě tu chtěl. Než jsem do Slavie přestoupil, tak jsme spolu hodně komunikovali, spoluhráči mi hodně pomáhají v tom, abych se cítil jako součást týmu,“ děkuje kouči i spoluhráčům.

„Bylo to těžké. Ne kvůli nabídce Slavie, ta se normálně neodmítá, ale čekal jsem, že se proti mně obrátí hodně lidí. Měl jsem i nabídku z jiného klubu z lepší ligy, než je česká, nakonec jsem se ale rozhodl jít do Slavie a myslím, že jsem udělal nejlepší možné rozhodnutí,“ prohlašuje nyní už slávista Stanciu.

Hodně lidí se proti němu skutečně obrátilo. Hlavně fanoušků z Letné. Mezi sparťany je Stanciu za zrádce, za krysu. Při nedávném derby sparťanští fanoušci organizovali házení plyšových krys, prasat a hadů na hrací plochá. A na koho asi. Sešívané vedení sice akci obrátilo ve svůj prospěch, protistaciuovský nádech ale rozhodně z tribun Generali Areny nezmizel. Hlavně ve chvíli, když hosté dominovali a zvítězili 3:0.

Sparta - Slavia: Domácí fanoušci házejí plyšáky na hřiště pro Stancia

„Hodně se o tom mluvilo, každý to probíral. Snažil jsem se tyhle věci neposlouchat a nevnímat atmosféru na zápase, když jsem ale šel po utkání domů, říkal jsem manželce, že to byl jeden nejkrásnějších večerů mé kariéry. Cítil jsem se skvěle, je úžasné vyhrát derby 3:0, bylo to jedno z nejhezčích vítězství v mé kariéře,“ prozrazuje o večeru, kdy mu spoluhráči v kabině zpívali „já chtěl bych být jako Nicolae Stanciu.“ Písničku, kterou o něm před rokem napsal písničkář a sparťan Pokáč.

A jaký je teda hlavní rozdíl mezi jeho předminulým a současným týmem? „Naběhám toho určitě více, než jsem naběhal ve Spartě. Cítím hlavně, že je tu silnější, kompaktnější skupina hráčů. Jsme silnější především jako tým,“ parafrázuje klubové heslo současné Slavie.

Spartu sice sešívaní přejeli, v lize dominují a i v Champions League podávají statečné a bojovné výkony. Jenže bod zatím sebrali jen jeden – na Interu Milán. I proti Barceloně ale Stanciu zaujal standardními situacemi, tvořením hry a tím, jak si poradil se Sergiem Busquetsem. Teď ho čeká další složitý soupeř – Plzeň v ligovém šlágru.

Tam je ale pravděpodobnější, že nastoupí ve středu hřiště s dalším exsparťanem Josefem Hušbauerem: „Když jsme spolu na hřišti, vyhráváme skoro všechny zápasy. Dokonce i v Miláně jsme hráli společně a dominovali jsme. Je snadné s ním hrát, protože je to velice chytrý hráč a skvělý s míčem. Je radost vedle něj nastupovat, když za sebou máme takového hráče, jako je Tomáš Souček.“